Süper Loto büyük ikramiye kazandırdı

Süper Loto 1 kişiye, 9 milyon 118 bin 879 TL ikramiye kazandırdı.İSTANBUL (İGFA) - 21 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilen Süper Loto çekilişinde, Sakarya Adapazarı’ndan oynayarak 6 bilen 1 kişi 9 milyon 118 bin 879 TL ikramiye kazandı.

Büyük ikramiye; 10, 29, 45, 49, 56, 57 sayılarına isabet etti.