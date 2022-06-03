Süper Lig'e yükselen son takım İstanbulspor oldu

Spor Toto 1. Lig play-off finalinde Royal Hastanesi Bandırmaspor'u 2-1 yenen İstanbulspor, Spor Toto Süper Lig'e yükselen 3. ve son takım oldu.KOCAELİ (İGFA) - MKE Ankaragücü ile Bereket Sigorta Ümraniyespor'un ardında Süper Lig'e çıkan son takım İstanbulspor oldu.

Dev finalde Royal Hastanesi Bandırmaspor ile İstanbulspor kozlarını paylaştı.

İstanbulspor, Spor Toto 1.Lig play-off final maçında Royal Hastanesi Bandırmaspor'u İbrahim Yılmaz'ın 33 ve 45+9. dakikalarda attığı gollerle 2-1 mağlup ederek Süper Lig biletini aldı.

Bandırmaspor'un tek golünü Philippe Keny 45+3'te penaltıdan kaydetti.

Ligin normal sezonunu 4. sırada tamamlayan İstanbulspor, yarı finalde Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile final için karşı karşıya geldi. Deplasmandaki karşılaşmayı 4-2 kazanan İstanbulspor, evindeki ikinci maçta rakibine 1-0 yenilmesine rağmen adını finale yazdırdı.

Süper Lig'de son olarak 2004-2005'te yer alan İstanbulspor, 23 sezon mücadele ettiği ligde 756 maça 237 galibiyet, 229 beraberlik ve 290 yenilgi yaşadı.

2004-2005 sezonunda 17. sırada yer alarak Süper Lig'den düşen İstanbulspor, TFF 3. Lig'e kadar geriledi. 5 sezon TFF 3. Lig'de mücadele eden İstanbulspor, 2017-2018'de Spor Toto 1. Lig'e kadar yükseldi.