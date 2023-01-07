Sunay Akın BUSADER'in konuğu

Çalışmalarına BUSADER çatısı altında devam eden Bursa BUSADER, "Yüz Yüze" adlı gösterisiyle modern meddah Sunay Akın’ı ağırlayacak.BURSA (İGFA) - Cumhuriyet’in 100.yıl kutlamalarını tüm seneye yayma kararı alan Birleşik Uluslararası Sağlık ve Eğitim Gönüllüleri Dernekleri Federasyonu (BUSADER), ilk anlamlı etkinliğine Bursa BUSADER’le imza atacak.

Türkiye'nin en sevdiği isimler arasında yer alan, aynı zamanda modern meddah olarak da tanınan Sunay Akın, 11 Ocak Çarşamba günü Podyum Davet’teki "Yüz Yüze" isimli gösterisiyle kültürümüzün unutulmaya yüz tutan değerlerine, bilginin ışığı altında tanıklık ettirecek. Bu önemli gösteriyi izleyerek aynı zamanda BUSADER’in üniversite öğrencilerine sağladığı burs ve sosyal sorumluluk projelerine katkı sağlamak isteyen herkesi etkinliğe beklediklerini belirten BUSADER Federasyonu Başkanı Zerrin Özgüle, 100. yıl etkinliklerinin 2023 boyunca devam edeceğini dile getirdi.