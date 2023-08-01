Sultan Han'a Memduh Büyükkılıç'tan ziyaret

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi’nin hizmetlerini getirdiği ve turizme kazandırdığı Selçuklu eseri Sultan Hanı’nı ziyaret etti.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri’deki tarih ve turizm varlıklarını gün yüzüne çıkarma konusunda büyük gayret gösteren Başkan Büyükkılıç, Kayseri Valiliği ve çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarla işbirliğinde çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, Bünyan’daki Selçuklu eseri Sultan Hanı’nı KAYTUR hizmetleri ile buluşturarak turizme kazandıran Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 791 yıllık Sultan Hanı’nı ziyaret etti.

Sultan Hanı’nda bazlama ve gözleme pişirerek ziyaretçilere ikram eden Başkan Büyükkılıç, bölge sakinleri ve hanı ziyarete gelen vatandaşlar ile de görüştü.

Selçuklu’dan bugüne kadar taşınmış olan en önemli eserlerden Sultanhanı’nı ziyaret ettiklerini ifade eden Büyükkılıç, “Burası eşsiz tarihin izlerinin taşlarında yaşadığı, mutfağından mis gibi kokuların yayıldığı, herkesin gelip görmesi gereken yer. Tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz” diye konuştu.

Bölge sakinleri de tarihi hanı turizme kazandıran Büyükkılıç’a dua ve teşekkür ettiler.