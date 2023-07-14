Süloğlu’nda eroin operasyonu

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Süloğlu’nda bir operasyonda gerçekleştirdi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne İl Jandarma Komutanlığı, KOM Şube Müdürlüğü ve Süloğlu İlçe Jandarma Konutanlığı’nca yürütülen kaçakçılık ile mücadele faaliyetleri kapsamında; 11 bin100 gram Esrar maddesi ve 3 bin 692 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.