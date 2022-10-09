Süleyman Soylu Kütahya'da

Bir dizi inceleme ve açılış programı için Kütahya’ya gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Zafer Havalimanı’nda il protokolü tarafından karşılandı.KÜTAHYA (İGFA) - Sabah saatlerinde Zafer Havalimanı’na iniş yapan İşçileri Bakanı Süleyman Soylu’yu, Vali Ali Çelik, AK Parti Kütahya Milletvekilleri İshak Gazel, Ceyda Çetin Erenler, Ahmet Tan, Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, AK Parti İl Başkanı Mustafa Önsay, MHP Kütahya İl Başkanı Selçuk Alıç, AK Parti Merkez İlçe Başkanı İsmail Çağlar Bayırcı, MHP Kütahya Merkez İlçe Başkanı Ayhan Toy, Ülkü Ocakları Kütahya İl Başkanı İlker Bükni ve il protokolü karşıladı.

Bakan Soylu karşılama törenin ardından Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Kütahya Şubesini ziyaret ederek şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi. Bakan Soylu daha sonra AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclis Toplantısına katıldı.

Bakan Soylu buradaki toplantının ardından MHP Kütahya İl Başkanlığını ziyaret etti. Bakan Soylu ziyaretin ardından son olarak esnaflarla bir araya gelerek sohbet etti.

Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya Kütahya’ya yaptığı ziyaret için teşekkür ederek, Belediye Kütahyaspor forması hediye etti.