Son Dakika

Süleyman Soylu'dan Kocasinan'a müjde

GÜNDEM 03.01.2023, 07:15
Süleyman Soylu'dan Kocasinan'a müjde

Kayseri'nin Kocasinan Belediyesi, 2023 yılın ilk meclis toplantısını gerçekleştirdi. Başkan Ahmet Çolakbayrakdar, yönetimindeki toplantıda 26 madde karara bağlandı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Yılın ilk meclisinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüştüğü büyük müjdeyi veren Kayseri'nin Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar; “Kocasinan İlçe Jandarma’nın bulunduğu arazinin yaklaşık 17 bin 500 metrekare alanı, yine model olacak kentsel dönüşüm örneğiyle taçlandıracağız” dedi.

2022 yılında yapılan hizmetlerin Kocasinan’a ve Kayseri’ye hayırlı uğurlu olması temennisinde bulunan Başkan Çolakbayrakdar; “Yeni yılda ilk toplantımızı gerçekleştiriyoruz. 2023 yılının, hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah hem şehrimiz hem de ülkemiz için sağlıklı ve bereketli bir yıl olur” dedi.

Ardından Kocasinan Belediyesi Meclis Toplantısında 26 gündem maddesi görüşülerek, karara bağlandı. Meclis toplantısında ilk önce Kocasinan Belediyesi meclisinin toplantı günleri belirlendi. Sonrasında Denetim Komisyonu Üyeliği seçimi yapıldı. Gizli oylamayla yapılan seçimde Denetim Komisyon Üyeliğine; Nuriye Çetin,  Orhan Bürüngüz, Rahmi Hamurcu, Muammer Kılıç ve Haluk Sezai Ekşi seçildi. Gündem maddeleri arasında yer alan TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivaline Kayseri’den katılacak öğrencilerin projeleri için malzeme, ulaşım, konaklama ve yemek ihtiyaçlarının belediye tarafından desteklenmesi, destek bütçesinin projelere dağıtımı ile ilgili Belediye Başkanı veya görevlendireceği Başkan Yardımcısının yetkilendirilmesi görüşülerek, oy birliğiyle kabul edildi. Ayrıca Kocasinan Teknoloji Festivali (KOCAFEST) kapsamında belediye ile Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Kocasinan Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü arasında prokol yapılması, öğrencilerin projelerinin belediyenin desteklemesi ve yapılacak protokolü imzalamak üzere Belediye Başkanı veya görevlendireceği Başkan Yardımcısının yetkilendirilmesi görüşüldü.

Toplantının en önemli gündem maddesi olan mülkiyeti Maliye hazinesine ait Cumhuriyet Mahallesi, 2531 ada, 1 parselde kayıtlı taşınmazın tahsisinin belediyeye yapılması karşılığında, Özvatan ilçesinde İlçe Jandarma  Komutanlığı hizmet binası, lojman binası, araç garajı yapılması ve sondaj kuyusu açılması için Kocasinan Belediyesi, Kayseri Valiliği, Jandarma Genel Komutanlığı ve diğer kamu kurumları arasında protokol yapılması, yapılacak protokolü imzalamak üzere Belediye Başkanı ve görevlendireceği kişiye imza yetkisi verilmesi görüşüldü.

Konuyla ilgili açıklama yapan Başkan Çolakbayrakdar; “İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu ile 22 Aralık Perşembe Günü görüştüm. Yapmış olduğumuz görüşme neticesinde müjdemizi duyurmuştuk. Allah nasip ederse Kocasinan İlçe Jandarmanın bulunduğu arazinin yaklaşık 17 bin 500 metrekare alanı, kentsel dönüşüm amaçlı Alsancak ve Argıncık Mahallelerindeki kentsel dönüşüm alanlarında kullanılmak üzere bir rezerv alanı olarak kullanacağız. Karşılığında Özvatan’da İlçe Jandarma ile ilgili bir protokol imzalayacağız. Buradan alacağımız arsa ile oradaki oluşacak arsayı planlayarak ve üzerinde yapacağımız yapılaşma ile birlikte Alsancak ile Argıncık Mahallesi’ndeki kentsel dönüşümü rahatlatacak. Nihayete erdiği zaman o alan, Kayseri’mize iyi bir kentsel dönüşüm örneğiyle taçlandıracağız. Hayırlı olsun. Emeği geçen başta Sayın Bakanımız ve Sayın Paşamız olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. İnşallah burasını kentsel dönüşüm için rezerv alanı olarak kullanacağız. Uzun zamandır çalıştığımız ve bizleri heyecanlandıran müjdemizi buradan duyuruyorum” ifadelerine yer verdi.

Toplantıda daha sonra Mithatpaşa, Erciyesevler, Boğazköprü, General Emir, Erkilet Arabıdın,  Mahzemin, Oymaağaç, Şeker, Erkilet ve Ertuğrulgazi Mahallerinin imar planları görüşülüp karara bağlandı.

Başkan Çolakbayrakdar'ın 2023 yılının ilk meclis toplantısında alınan kararların şehrimize ve ülkemize hayırlı olması temennisinde bulunmasıyla toplantı sona erdi.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 15 33
2. Fenerbahçe 15 32
3. Başakşehir 15 30
4. Adana Demirspor 15 27
5. Beşiktaş 15 26
6. Trabzonspor 15 26
7. Konyaspor 15 25
8. Kayserispor 15 23
9. Alanyaspor 16 21
10. Giresunspor 15 19
11. Gaziantep FK 15 17
12. Karagümrük 15 16
13. Ankaragücü 15 16
14. Antalyaspor 14 16
15. Kasımpaşa 15 15
16. Hatayspor 15 15
17. Sivasspor 16 14
18. İstanbulspor 15 11
19. Ümraniye 15 10
Takımlar O P
1. Eyüpspor 18 38
2. Samsunspor 18 32
3. Bodrumspor 18 32
4. Keçiörengücü 18 32
5. Bandırmaspor 18 31
6. Pendikspor 18 30
7. Rizespor 18 30
8. Boluspor 18 30
9. Manisa FK 18 28
10. Sakaryaspor 18 25
11. Göztepe 18 24
12. Altay 18 21
13. Erzurumspor 18 20
14. Tuzlaspor 18 19
15. Adanaspor 18 18
16. Ö.K Yeni Malatya 18 15
17. Denizlispor 18 15
18. Altınordu 18 13
19. Gençlerbirliği 18 7
Takımlar O P
1. Arsenal 16 43
2. M.City 16 36
3. Newcastle 17 34
4. M. United 16 32
5. Tottenham 17 30
6. Liverpool 17 28
7. Brentford 18 26
8. Fulham 17 25
9. Chelsea 16 25
10. Brighton 16 24
11. Crystal Palace 16 22
12. Aston Villa 17 21
13. Leicester City 17 17
14. Leeds United 16 16
15. Bournemouth 17 16
16. Everton 17 15
17. West Ham United 17 14
18. Nottingham Forest 17 14
19. Wolves 17 13
20. Southampton 17 12
Takımlar O P
1. Barcelona 15 38
2. Real Madrid 15 38
3. Real Sociedad 15 29
4. Atletico Madrid 15 27
5. Athletic Bilbao 15 25
6. Real Betis 15 25
7. Villarreal 15 24
8. Rayo Vallecano 15 23
9. Osasuna 15 23
10. Valencia 15 19
11. Mallorca 15 19
12. Girona 15 17
13. Almeria 15 17
14. Getafe 15 17
15. Real Valladolid 15 17
16. Espanyol 15 13
17. Celta Vigo 15 13
18. Sevilla 15 12
19. Cadiz 15 12
20. Elche 15 4