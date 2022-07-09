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Süleyman Soylu bayramı Mehmetçik ile geçirdi
GÜNDEM 09.07.2022, 14:10
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari’nin Yüksekova ilçesine bağlı Varkavik Tepe Üs Bölgesi'nde görev yapan Mehmetçikler ve aileleriyle bayramlaştı.HAKKARİ (İGFA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari’nin Yüksekova ilçesine bağlı Varkavik Tepe Üs Bölgesi'nde görev yapan Mehmetçikler ve aileleriyle bayramlaştı.
Bakan Soylu, sosyal medya hesabından “Hakkari Yüksekova Varkavik Tepe Üs Bölgesi'nde, al bayrağımızın gölgesinde görev yapan kahraman evlatlarımızın aileleriyle bayramlaştık. Rabbim, bu ülkenin kahraman evlatlarını korusun. Kurban Bayramı'mız mübarek olsun” ifadelerini paylaştı.
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