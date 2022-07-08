Suleiman Braimoh TOFAŞ'ta

2022-2023 Sezonu kadro yapılanma çalışmalarını sürdüren Tofaş Basketbol Takımı, Nijeryalı uzun forvet Suleiman Braimoh ile anlaşma sağladı.BURSA (İGFA) - ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında kadrosuna bir takviye daha gerçekleştirdi. Yabancı transferde daha önce şutör gard Rob Gray ve pivot Boubacar Toure ile sözleşme imzalayan Mavi Yeşilli kulüp, son olarak İsrail temsilcisi Hapoel Jerusalem’de forma giyen Nijeryalı uzun forvet Suleiman Braimoh ile de anlaşma sağladı.

Son 2 sezonda Hapoel Jerusalem formasıyla hem İsrail Ligi’nde hem de Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde (BCL) önemli istatistiklere imza atan deneyimli oyuncu, 2021-2022 sezonunda, sezona başlangıç yaptığı Hereda San Pablo Burgos formasıyla İspanya Ligi’nde 10 maçta 7.7 sayı-3.5 ribaund, BCL’de 4 maçta 7 sayı-1.8 ribaund-1.3 asist; Kasım 2021’den itibaren ise Hapoel Jerusalem’de İsrail Ligi’nde 27 maçta 14.1 sayı (%39.8 üçlük)-6 ribaund-2.2 asist, BCL’de 5 maçta 14.6 sayı (%50 üçlük)-5.8 ribaund-1.4 asist ortalamalarını sergilemişti.

Nijerya Milli Takımı forması da giyen 1989 doğumlu ve 2.03 cm boyundaki Suleiman Braimoh, power forward (4) pozisyonunda görev yapmaktadır.