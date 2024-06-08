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Suç örgütlerinin elebaşları Kuyu-4'te yakalandı

4 ayrı suç örgütüne uluslararası uyuşturucu madde ticareti yapmak ve suçtan elde edilen suç gelirlerinin aklanmasına yönelik operasyon gerçekleştirildi

GÜNDEM 08.06.2024, 09:24
Suç örgütlerinin elebaşları Kuyu-4'te yakalandı

4 ayrı suç örgütüne uluslararası uyuşturucu madde ticareti yapmak ve suçtan elde edilen suç gelirlerinin aklanmasına yönelik operasyon gerçekleştirildi.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uluslararası uyuşturucu madde ticari yapmak ve suçtan elde edilen suç gelirlerinin aklanmasına yönelik 4 ayrı organize suç örgütüne yönelik yapılan Kuyu-4 Operasyonları'nda suç örgütlerinin elebaşlarının yakalandığını duyurdu. Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya, bu operasyonlarda suç örgütlerinin elebaşıları Mert (Orhan) Ünğan, İbrahim Kurtar, Aydın Razaki ve Recep Özyıldız'ın yakalandığını duyurdu.
 
Bu dört suç örgütünün, şu ana kadar yapılan tespitlere göre, ülkemiz ve farklı ülkeleri kapsayan operasyonlar sonucunda ele geçirilen toplam 3 ton 367 kg uyuşturucu ve uyarıcı maddeden sorumlu oldukları belirlendi. Operasyonlar sonucu, elebaşlarının da bulunduğu toplam 62 şüpheli yakalandı.
 
Bakan Ali Yerlikaya, "Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; İster Uluslararası olsun, ister ulusal olsun ülkemizi zehir tacirlerinden temizlemeye kesinlikle kararlıyız. Zehir tacirlerine karşı operasyonlarımız aralıksız devam edecek!" sözleriyle kararlılıklarını vurguladı.

Uluslararası Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak ve Suçtan Elde Edilen Suç Gelirlerinin Aklanmasına yönelik 4️⃣ ayrı Organize Suç Örgütüne yönelik yapılan KUYU-4 operasyonlarında bu organize suç örgütlerinin elebaşıları olan;
1️⃣ Mert (Orhan) Ünğan,
2️⃣ İbrahim Kurtar,
3️⃣ Aydın Razaki… pic.twitter.com/uOJKou0taU — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) June 8, 2024

  1. Mert (Orhan) Ünğan’ın Örgütü: Ortadoğu, Güney Amerika ve Balkan ülkelerinden ülkemize ve Avrupa ülkelerine kokain, eroin ve skunk nakli gerçekleştirdikleri tespit edildi.
Örgüt yöneticilerinin, Balkan ülkelerinden getirilen skunk ve Ortadoğu'dan temin edilen eroinin sevkiyatından sorumlu olduğu belirlendi.
Yönettikleri suç örgütünün, ülkemiz ve farklı ülkelerde ele geçirilen 2 ton 457 kg uyuşturucu maddeden sorumlu olduğu ve uyuşturucu ticaretinden elde edilen suç gelirlerini otelcilik, turizm, kuyumculuk, döviz büroları ve inşaat sektörlerinde akladıkları tespit edildi.

2. İbrahim Kurtar’ın Örgütü: Türkiye ve özellikle Avrupa ülkelerine eroin sevkiyatında önemli faaliyetlerde bulundukları belirlendi.
Rusya ve Hollanda'da ele geçirilen 372 kg eroinden sorumlu oldukları tespit edildi.

3. Aydın Razaki’nin Örgütü: Orta Doğu'dan temin edilen eroini Avrupa ülkelerine pazarladığı, transfer ettiği ve yurtdışındaki kumarhaneleri aracılığıyla akladığı belirlendi.
Güney Amerika'dan temin edilen kokaini Avrupa ülkelerine, Avrupa'dan temin edilen ecstasyyi ise Türkiye'ye sevk ettikleri tespit edildi.
Örgütün, İran ve Polonya'da ele geçirilen toplam 490 kg eroin ve Türkiye'de ele geçirilen 100 bin adet ecstasy sevkiyatından sorumlu olduğu belirlendi.

4. Recep Özyıldız’ın Örgütü: Geçmiş yıllarda yapılan bir operasyonda ele geçirilen 51 kg eroinden sorumlu oldukları tespit edildi.

Operasyonların Sonuçları: Toplam değeri 11 milyar TL olan 200 adet taşınmaz malvarlığına, 85 adet motorlu araca, 30 şirkete ait ortaklık paylarına ve tüm bankacılık varlıklarına el konuldu.
13 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek, 3 adet para sayma makinesi, çok miktarda döviz ve Türk Lirası ile çok sayıda altın ve ziynet eşyası ele geçirildi.

Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde yürütülen bu operasyonlarda emeği geçen kahraman polisleri tebrik ederek, "Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle." ifadelerini kullandı.

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