Şubat sonunda kamuya 2 bin 323 engelli birey atanacak

Şubat ayı sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teşrifleriyle 2 bin 323 engelli bireyin kamuya memur olarak yerleştirileceğini açıklayan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, kamuda çalışan engelli memur sayısını 67 bin 985'e çıkarmış olacaklarını söyledi.ANKARA (İGFA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, engelli bireylerin sadece ihtiyaçlarını karşılamayı değil, onların çalışma hayatına katılmalarını da önemsediklerini vurguladı.

Bakan Yanık, Şubat ayı sonunda yapılacak yerleştirme için 30 Kasım 2022 itibarıyla kamu kurumları tarafından 2 bin 323 kadro talebinde bulunulduğunu bildirerek, adayların ÖSYMnin yayımladığı Tercih Kılavuzuna göre 13 Ocak 2023de tercihlerini tamamladıklarını belirtti.

2002 yılında kamuda çalışan engelli sayısının 5 bin 777 iken, son 20 yılda atanan engelli memur sayısıyla beraber 12 kat artarak 65 bin 662ye yükseldiğini hatırlatan Yanık, "2023 yılı Şubat ayı sonunda Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle 2.323 engelli bireyin kamuya memur olarak yerleştirilmesini gerçekleştireceğiz. Böylelikle kamuda çalışan engelli memur sayımızı 67.985e çıkarmış olacağız. Amacımız, engellilerimizin istihdam ve girişim imkanlarını geliştirerek sosyal hayata, günlük hayata, istihdam hayatına doğrudan ve engelsiz diğer vatandaşlarımız kadar eşit bir biçimde katılabilmelerini sağlamak" diye konuştu.

Kamuda engelli memur istihdamı için Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) uygulamasının 2012 yılında başladığını anımsatan Bakan Yanık, bakanlık olarak engelli vatandaşların EKPSS ücretini karşılamayı sürdürdüklerini beilrterek, EKPSS için Bakanlık bütçesinden 11 milyon 832 bin 875 TL sınav ücretinin ÖSYM'ye aktarıldığını söyledi.