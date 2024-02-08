Şubat ayı kültür takvimi Arzu Özdemir ile başladı

Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan Şubat Ayı Kültür Takvimi, Sakaryalı yazar Arzu Özdemir’in “Sakaryalı Yazarlar Okullarda” buluşmasıyla başladı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Şubat Ayı Kültür Takvimi güzel bir buluşmaya başladı. Program kapsamında Sakaryalı Yazar Arzu Özdemir okuru olan öğrencilerle bir araya geldi. Güneşler Anadolu Lisesi’nde gerçekleştirilen “Sakaryalı Yazarlar Okullarda” söyleşisi renkli ve güzel bir ambiansla geçti.

Yazar Özdemir, yazmış öykülerin özelliğinden ve eserlerinin yazım sürecinden bahsederken yaptığı anlatımlarla gençlere “yazı” alışkanlığını aşıladı. Gençlere yeteneklerini keşfetme yolculuğuna davet eden Özdemir, öykülerinden ve hikayelerinden kesitler okuyarak keyifli bir sohbet gerçekleştirdi.

“HER ÖYKÜNÜN YAZILIŞ HİKAYESİ FARKLIDIR”

Program sonunda öğrencilerin sorularını cevaplayan Özdemir, öğrencilerin kitaplarını imzaladı. Özdemir, ‘‘Öykülerin şöyle bir özelliği var, yazılması çok zor bir metin bu yüzden çok derin duyguları ve düşünceleri çok kısıtlı sözcük sayısıyla ifade etmeniz gerekiyor. Her öykünün yazılış ve hikâye şekli farklı, yer yer gereksiz sözcükler bulunduğu fark edilip onu sadeleştirerek, az kelimeye çok anlam yüklememiz gerekiyor’’ dedi.

TÜM SAKARYALILARI DAVET EDİYORUZ

Kültür Dairesi’nden yapılan açıklamada, “Sakarya’da kültür ve her türlü sanat faaliyetini hemşerilerimize ulaştırılması adına çalışmalarımıza devam ediyoruz. Şubat ayı programlarımızda birbirinden kıymetli sanatçıları, oyuncuları, Türkiye’ye mal olmuş değerli isimleri misafir ediyoruz. Tüm Sakaryalıları düzenlediğimiz programlarımıza katılmaya davet ediyoruz.” ifadeleri kullanıldı.