Su ürünleri yetiştiriciliği yüzde 9,1 arttı

TÜİK, 2022 yılına ait Su Ürünleri Üretimine ilişkin verileri paylaştı. Bir önceki yıla göre yüzde 6,2 oranında artan üretimin yüzde 30'unu avcılı yoluyla elde edilen deniz balıkları , yüzde 60,6'sını ise yetiştiricilik ürünleri oluşturdu.ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılına ilişkin su ürünleri üretim verilerini açıkladı.

Su ürünleri üretimi 2022 yılında bir önceki yıla göre yüzde 6,2 artarak 849 bin 808 ton olarak gerçekleşti. Üretimin yüzde 30'unu avcılık yoluyla elde edilen deniz balıkları, yüzde 5,6'sını avcılık yoluyla elde edilen diğer deniz ürünleri, yüzde 3,9'unu avcılık yoluyla elde edilen iç su ürünleri ve yüzde 60,6'sını yetiştiricilik ürünleri oluşturdu.

SU ÜRÜNLERİ AVCILIĞI 2022 YILINDA YÜZDE 2,1 ARTTI

Avcılık yoluyla yapılan toplam üretim 335 bin 3 ton olurken, yetiştiricilik üretimi 514 bin 805 ton olarak gerçekleşti. Deniz ürünleri avcılığı bir önceki yıla göre yüzde 2,3, iç su ürünleri avcılığı ise yüzde 0,4 arttı.

Avlanan deniz balıkları miktarı 254 bin 535 ton olarak gerçekleşti. Avlanan deniz balıklarının türlerine göre dağılımı incelendiğinde, hamsi balığının 125 bin 980 ton ile en yüksek miktarda avlanan balık olduğu görüldü. Hamsi balığını 49 bin 892 ton ile palamut-torik ve 16 bin 729 ton ile sardalya takip etti.

YETİŞTİRİCİLİK 2022 YILINDA YÜZDE 9,1 ARTTI

Yetiştiricilik yoluyla yapılan üretimin 2022 yılında 368 bin 742 tonu denizlerde, 146 bin 63 tonu iç sularda gerçekleşti.

Yetiştirilen en önemli balık türü iç sularda 145 bin 649 ton ile alabalık, denizlerde ise 156 bin 602 ton ile levrek ve 152 bin 469 ton ile çipura oldu.