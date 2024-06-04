Su ürünleri üretimi yüzde 18,6 arttı

Su ürünleri üretimi 2023 yılında bir önceki yıla göre yüzde 18,6 artarak 1 milyon 7 bin 921 ton olarak gerçekleşti.ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Su Ürünleri'ne yönelik 2023 yılı verilerini paylaştı.

Su ürünleri üretimi 2023 yılında yüzde 18,6 arttı.

2023 verilerine göre üretimin yüzde 38,4'ünü avcılık yoluyla elde edilen deniz balıkları, yüzde 3,3'ünü avcılık yoluyla elde edilen diğer deniz ürünleri, yüzde 3,3'ünü avcılık yoluyla elde edilen iç su ürünleri ve yüzde 55,0'ını yetiştiricilik ürünleri oluşturdu.

SU ÜRÜNLERİ AVCILIĞI 2023 YILINDA YÜZDE 35,5 ARTTI

Avcılık yoluyla yapılan toplam üretim 454 bin 59 ton olurken, yetiştiricilik üretimi 553 bin 862 ton olarak gerçekleşti. Deniz ürünleri avcılığı bir önceki yıla göre yüzde 39,4, iç su ürünleri avcılığı ise yüzde yüzde 0,8 arttı.

En çok avlanan balıklar

Avlanan deniz balıkları miktarı 387 bin 115 ton olarak gerçekleşti. Avlanan deniz balıklarının türlerine göre dağılımı incelendiğinde, hamsi balığının 273 bin 915 ton ile en yüksek miktarda avlanan balık olduğu görüldü. Hamsi balığını 45 bin 764 ton ile çaça ve 17 bin 311 ton ile sardalya takip etti.

YETİŞTİRİCİLİK ÜRETİMİ 2023 YILINDA YÜZDE 7,6 ARTTI

Yetiştiricilik yoluyla yapılan üretimin 2023 yılında 399 bin 529 tonu (%72,1) denizlerde, 154 bin 333 tonu (%27,9) iç sularda gerçekleşti. Yetiştirilen en önemli balık türleri iç sularda 154 bin 6 ton ile alabalık, denizlerde ise 160 bin 802 ton ile levrek ve 154 bin 11 ton ile çipura oldu.