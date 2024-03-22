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Su krizine Bursa'dan akademik öneri

Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ)Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof Dr Egemen Aras, su krizine karşı ‘yeraltı barajı’ önerisinde bulundu Bursa’da yeraltı barajı yapımı için uygun 6 nokta belirlediklerini kaydeden Aras, bu barajların kuraklıkla mücadelede ciddi olumlu etkilerinin olacağını vurguladı

GÜNDEM 22.03.2024, 10:39
Su krizine Bursa'dan akademik öneri

Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ)Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Egemen Aras, su krizine karşı ‘yeraltı barajı’ önerisinde bulundu. Bursa’da yeraltı barajı yapımı için uygun 6 nokta belirlediklerini kaydeden Aras, bu barajların kuraklıkla mücadelede ciddi olumlu etkilerinin olacağını vurguladı.BURSA (İGFA) - Bilinçsiz su tüketimi, beraberinde yağış miktarının gün geçtikçe azalması kuraklık alarmının verilmesine neden oluyor.  Her alanda suya olan ihtiyaç tüm hızıyla artarken, kaynaklar artmak bir yanda, azalışını sürdürüyor.

Çağın sinsi afeti kuraklık ve su sorunun farkında olan ve bu yönde araştırmalarına hız veren BTÜ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Egemen Aras, iklim değişikliği ve kuraklık sorununa karşı yeraltı barajı kurulması önerisinde bulundu.

İklim değişikliğinin dünya genelinde su kaynaklarının dağılımını ve miktarını etkileyen önemli faktör olduğunu kaydeden Prof. Dr. Egemen Aras, “Sıcaklık değişiklikleri, yağış düzenlerindeki değişimler ve kuraklık, su kaynaklarının azalmasına ve su stresinin artmasına neden oluyor. Bu durum, su yönetimi stratejilerini gözden geçirmeyi ve daha sürdürülebilir çözümler aramayı zorunlu kılıyor. Yeraltı barajları, bu zorluklarla baş etmek ve su güvenliğini artırmak için önemli bir çözüm haline gelmiştir” dedi.

“SÜRDÜRÜLEBİLİR SU KAYNAĞI SAĞLAYACAK”

Bu barajların, yer altında su depolama kapasitesi oluşturarak sürdürülebilir su kaynakları sağlayacağını anlatan Aras, “İklim değişikliği ve kuraklık dönemlerinde yeraltı barajları, istikrarlı bir su kaynağı sunma potansiyeline sahiptir. Yeraltı barajları, yağış mevsiminde fazla suyu depolayarak, kurak dönemlerde bu suyu serbest bırakma esnekliğine sahiptir. Bu, iklim değişikliğinin etkilerine uyum sağlama açısından önemlidir” diye konuştu.

“BUHARLAŞMAYI MİNİMUMDA TUTAR”

Yeraltı barajlarının su buharlaşmasını azaltarak su kaybını minimumda tuttuğunu ve yer altı su tabakasını besleyerek ekosistemlere de fayda sağladığını anlatan Prof. Dr. Aras, “Ancak, yeraltı barajlarının etkili bir şekilde çalışabilmesi için bilinçli bir su yönetimi ve sürdürülebilir kullanım önemlidir. Barajların yer seçimi, suyun kalitesinin korunması, yerel ekosistemlere olan etkilerin değerlendirilmesi gibi faktörler, yeraltı barajlarının başarılı olmasını sağlayan unsurlardır” ifadelerini kullandı.

BURSA’DA YAPILABİLECEK 6 YER ALTI BARAJI

Bursa’da yapılabilecek yer altı barajlarının konumlarına ve kullanma amaçlarına dair bilgi veren Aras, “Bursa’nın içinde bulunduğu su havzasında, etkili faktörlerin oluşturduğu gereksinim ve kısıtlamaları karşılayan, yapımı uygun olabilecek toplamda 6 adet yer altı barajı noktası tespit ettik. Muhtemel rezervuar hacimlerinin de hesaplandığı bu barajların, Akçasusurluk, Ekmekçi, Sansarak, Gündüzlü ve Kozluca’ya sulama amaçlı, Madenköy’e ise içme suyu yapılması uygun olabilir” dedi.

Aras, tespit edilen bu 6 adet yer altı barajı ve rezervuar hacimlerinin değerlendirildiğinde, yer üstü barajlarına kıyasla rezervuarda depolanan su miktarının daha düşük olduğunu kaydetti. Aras, “Fakat büyük yerleşim yerlerine nazaran nüfusu ve dolayısı ile su talebi daha az olan kırsal yerleşim yerleri için içme veya sulama suyu ihtiyacının temini hususunda yer altı barajlarının alternatif veya tamamlayıcı bir çözüm olarak değerlendirilebileceği sonucuna varılmıştır. Bursa’da özellikle tarım arazilerinin sulaması ve küçük yerleşim yerlerinin su ihtiyacının karşılanması için, kuraklıkla gelen olumsuz etkilerin en aza indirilmesi noktasında yer altı barajlarının hızlı bir şekilde yapılması gerekmektedir” diye konuştu.

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