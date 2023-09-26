Su Güvenliği Çalıştayı'nda Düzbağ örnek gösterildi

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından düzenlenen “Kaynaktan Musluğa İçme ve Kullanma Su Güvenliği Planlarının Hazırlanması Risk Yönetimi Çalıştayı”nda Düzbağ Projesi konuşuldu.GAZİANTEP (İGFA) - Suyun kaynağından içme ve kullanma suyu tedarik zincirinin bir bütün olarak ele alınması, suyun güvenli bir şekilde evlere gelebilmesi amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından yapılan çalıştay Gaziantep’te düzenlendi. Çalıştaya Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki katıldı.

Çalıştaya katılan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, şehrin su sıkıntısı yaşamaması için hayata geçirilen Düzbağ Projesi’ni, yapılan yatırımları, deprem sonrasında yürütülen çalışmaları ve tarımsal sulama için hayata geçirilen kanal projelerini anlatarak örnekler verdi.

GASKİ Genel Müdürü Hüseyin Sönmezler çalıştayın açılışında Kahramanmaraş depremleri sonrası hasar alan hatların hızlıca onarılması ve su temininin sorunsuz iletimi için yapılanların sürecinden bahsederek Düzbağ Projesi’ne değindi. Sönmezler ayrıca, kayıp kaçakların önlenmesi için de teknik bilgiler verdi.

TİRYAKİ: 2030’A KADAR GEREKLİ TEDBİRLER ALINMAZSA SU FAKİRİ OLAN ÜLKELER KATEGORİSİNE GİRECEĞİZ

Çalıştayın açılışında konuşan Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki, 6 Şubat’ta yaşanan afetten etkilenen illerden birisi olan Gaziantep’te çalıştayın yapılmasının önemini vurgulayarak şunları söyledi:

“Bugün kullanma suyunun planlarının hazırlanması noktasında duyarlılığı arttırmak için başta yerel yönetimler olmak üzere ilgili kurumlarda hassasiyeti arttırarak devam etme konusunda yapılacak çalıştayın başlangıcındayız. Ülke olarak su stresi yaşıyoruz. 2030’a kadar gerekli tedbirler alınmazsa su fakiri olan ülkeler kategorisine gireceğiz. Tedbirleri almak zorundayız. Bütün kurumlar bu konuda çalışıyor.”

BİZE DÜŞEN GÖREV BURADA ÇIKAN SONUÇLARDAN FAYDALANMAK

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yaptığı ve yeni yapılacak çalışmalara değinen Tiryaki, “Yerel yönetimler artık kamu görevleri için de çalışıyor. Kaynaktan musluğa kadar geçen bütün süreçlerde ciddi çalışmalar var. Tarımdaki vahşi sulamadan sanayideki endüstriyel kullanmaya kadar içme sularındaki kayıp kaçaklarında önlenmesi için çalıştay önemli olacak. Bize düşen görev burada çıkan sonuçlardan faydalanmak. Bu önemli çalışmaya ev sahipliği yapan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ederim" dedi.