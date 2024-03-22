Son Dakika

Su Günü’nde tasarruf uyarısı

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve BUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından 22 Mart Dünya Su etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen kortej yürüyüşüyle su tasarrufunun önemine dikkat çekildi

GÜNDEM 22.03.2024, 19:22
Su Günü’nde tasarruf uyarısı

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve BUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından 22 Mart Dünya Su etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen kortej yürüyüşüyle su tasarrufunun önemine dikkat çekildi.BURSA (İGFA) - Hayat kaynağı olan suyun doğru kullanımına dikkat çekmek amacıyla Bursa Büyükşehir Belediyesi ve BUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından 22 Mart Dünya Su Günü etkinlikleri kapsamında kortej yürüyüşü düzenlendi. Cumhuriyet Caddesi’nde başlayan yürüyüşe Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Milletvekili Mustafa Varank, İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alireisoğlu, kamu kurumları temsilcileri, Bursalı vatandaşlar ve yüzlerce çocuk katıldı. Büyükşehir Belediye Bandosu eşliğinde gerçekleşen yürüyüşte, çeşitli okullardan gelen öğrenciler ellerindeki pankartlarla suyun tasarruflu kullanımına dikkat çekti.

‘’SU TASARRUFU BİLİNCİNİN SU TÜKETİMİ BİLİNCİNDEN GEÇİYOR’

Yürüyüşün ardından Hanlar Bölgesi İpek Han Meydanı’nda düzenlenen törende konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, su tasarrufunun önemine dikkat çekerek gerçekleştirilen ‘’Su Damlalarının Peşinde’’ projesi hakkında bilgi verdi. ‘Bursa su zengini’ algısının çok yanlış olduğunu ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir Bursa bırakmak için her bir bireyin suyu tasarruflu kullanması gerektiğini vurgulayan Başkan Aktaş, ‘’Bugün BUSKİ ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile gerçekleştirdiğimiz ‘’Su Damlalarının Peşinde’’ projesiyle anaokulu ve ilkokulu öğrencileri bizlerle berabersiniz ve bir farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Projemiz 17 ilçemizin tamamını kapsıyor. Proje çerçevesinde 17 ilçede 2022 yılında 242 anaokulu öğrencisiyle 73 bin 226 ilkokul öğrencisine, 2023 yılında 237 anaokulu öğrencisi 86 bin 857 ilkokul öğrencisine eğitimler verildi. 2024 yılı başından itibaren yaklaşık 15 bin civarında öğrencimize eğitimler verdik. Su tasarrufu bilincinin su tüketimi bilincinden geçtiğine inanıyoruz.’’ diye konuştu.

BARIŞ İÇİN SU OKURYAZARLIĞI

22 Mart Dünya Su Günü vesilesiyle BUSKİ, Jeotermal A.Ş. ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde ‘’Barış İçin Su Okuryazarlığı’’ projesini başlattıklarını açıklayan Başkan Aktaş, ‘’Bursa genelindeki en az 27 ilkokul, 2 bin ilkokul öğrencisi, 300 öğretmen ve 6 bin velinin, su tasarrufu ve su okuryazarlığı kapsamında bilgilendirilmesini ve su kaynaklarımızın daha verimli kullanılmasını amaçlıyoruz. Belirlenen 27 farklı okulda drama eğitmeni, psikolog ve diyetisyen destekli atölyeler ile farkındalık eğitimleri yapacağız.’’ dedi.

Bursa Milletvekili Mustafa Varank yaptığı konuşmasında, ‘’Türkiye su zengini bir ülke değil, suyumuzun tükenme ihtimali var. Bundan dolayı sularımızı israf etmeden kullanacağız, tıpkı bugün nasıl bir farkındalık çalışması yaptıysak her günü böyle bilmeliyiz. ‘’ diye konuştu ve suyu tasarruflu kullanma konusunda başta çocuklar için olmak üzere önemli mesajlar verdi.

Yapılan konuşmaların ardından, BUSKİ tarafından kurulan stantta vatandaşlara BursaSu, çocuklar için puzzle ve Bursa Hayvanat Bahçesi’nde kullanmaları üzere ücretsiz giriş biletleri hediye edildi.

Yorumlar (0)
15
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 30 81
2. Fenerbahçe 30 79
3. Trabzonspor 30 49
4. Beşiktaş 30 46
5. Kasımpasa 30 43
6. Başakşehir 30 42
7. Rizespor 30 42
8. Antalyaspor 30 41
9. A.Demirspor 30 39
10. Alanyaspor 30 39
11. Sivasspor 30 38
12. Samsunspor 30 36
13. Kayserispor 30 36
14. Ankaragücü 30 33
15. Hatayspor 30 33
16. Konyaspor 30 33
17. Gaziantep FK 30 31
18. Karagümrük 30 30
19. Pendikspor 30 29
20. İstanbulspor 30 13
Takımlar O P
1. Eyüpspor 27 64
2. Göztepe 27 56
3. Sakaryaspor 27 47
4. Ahlatçı Çorum FK 27 45
5. Kocaelispor 27 45
6. Bodrumspor 27 44
7. Boluspor 27 43
8. Bandırmaspor 27 41
9. Gençlerbirliği 27 40
10. Erzurumspor 27 37
11. Ümraniye 27 33
12. Keçiörengücü 27 32
13. Manisa FK 27 31
14. Şanlıurfaspor 27 27
15. Tuzlaspor 27 27
16. Adanaspor 27 27
17. Altay 27 15
18. Giresunspor 27 7
Takımlar O P
1. Arsenal 28 64
2. Liverpool 28 64
3. M.City 28 63
4. Aston Villa 29 56
5. Tottenham 28 53
6. M. United 28 47
7. West Ham United 29 44
8. Brighton 28 42
9. Wolves 28 41
10. Newcastle 28 40
11. Chelsea 27 39
12. Fulham 29 38
13. Bournemouth 28 35
14. Crystal Palace 28 29
15. Brentford 29 26
16. Everton 28 25
17. Luton Town 29 22
18. Nottingham Forest 29 21
19. Burnley 29 17
20. Sheffield United 28 14
Takımlar O P
1. Real Madrid 29 72
2. Barcelona 29 64
3. Girona 29 62
4. Athletic Bilbao 29 56
5. Atletico Madrid 29 55
6. Real Sociedad 29 46
7. Real Betis 29 42
8. Valencia 28 40
9. Villarreal 29 38
10. Getafe 29 38
11. Las Palmas 29 37
12. Osasuna 29 36
13. Deportivo Alaves 29 32
14. Mallorca 29 30
15. Rayo Vallecano 29 29
16. Sevilla 29 28
17. Celta Vigo 29 27
18. Cadiz 29 22
19. Granada 28 14
20. Almeria 29 13