Staj ve Çıraklar Sigortası Mağdurları Murat Kurum’la buluştu

ÇSSM Dernekler Topluluğu, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum ile bir araya gelerek Staj ve Çıraklar Sigortası mağdurları olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın desteğini istedi.İSTANBUL (İGFA) - Staj ve Çıraklık Sigortası Mağdurları(ÇSSM)Bursa Dernek Başkanı Fatih Yeniay ve Sosyal Güvenlik ÇSSM Dernek Başkanı Beyhan Ünal, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum’un Sultangazi Gençlik Toplantıları kapsamında yapmış olduğu ziyarette görüşme sağladı.

Dernek başkanlarımız ikili görüşmede Staj ve Çıraklık sigortası mağdurlarının EYT kapsamında haklarının verilmemesi üzerine günlük hayatta ve iş hayatında karşılaştıkları zorlukları ve mağduriyetin çözümünde devletin zarar etmeyeceğini tüm verileriyle ortaya koyarak Murat Kurum’a anlattı.

Görüşme sonrasında ÇSSM dernek başkanları konunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a iletilmesini talep etti.

İBB Başkan adayı Murat Kurum ayrıca ÇSSM Dernekler Topluluğunun açmış olduğu Twitter sesli sohbet odasında binlerce kişiyle canlı yayında görüşme yaparak konu hakkında desteklerini iletti.