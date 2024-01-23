SSK ve Bağ-Kur emeklilerin zammına ayar!

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıkları Ocak 2024 itibarıyla 6 aylık artış oranı yüzde 49,25’e yükseltildi.ANKARA (İGFA) - Haberi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan duyurdu.

Bakan Işıkhan, "SSK ve Bağ-Kur emeklilerimizin aylıklarının Ocak 2024 itibarıyla 6 aylık artış oranını %49,25’e yükseltiyoruz. Böylece bu yıl tüm emeklilerimizin aynı oranda artış almasını sağlıyoruz." dedi.

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla 2024’ü Emekliler Yılı ilan etmiştik" diyen Bakan Işıkhan, "Bu kapsamda emeklilerimize yönelik ekonomik, sosyal, kültürel çalışmaları ve müjdeleri bu yıl boyunca tek tek hayata geçireceğiz. Bir güzel haberi de paylaşmak istiyorum; SSK ve Bağ-Kur emeklilerimizin aylıklarının Ocak 2024 itibarıyla 6 aylık artış oranını %49,25’e yükseltiyoruz. Böylece bu yıl tüm emeklilerimizin aynı oranda artış almasını sağlıyoruz. Kıymetli emeklilerimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/isikhanvedat/status/1749859742665633803