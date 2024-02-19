Sporda da "Sen ben biz Marmaris hepimiz!”

Türkiye ve Avrupa’da spora ve turizme yaptığı desteklerle bilinen ünlü rallici AK Parti Marmaris Belediye Başkan Adayı Serkan Yazıcı Muğla Süper Amatör Ligi takımlarından Marmaris Gençlikspor’un, Milas Belediyesi Milasspor’la oynadığı maçı, taraftarlarla birlikte seyirci tribününden izledi.MUĞLA (İGFA) - Aynı zamanda 2009 - 2010 Futbol Sezonunda Türkiye Süper Ligi Şampiyonu olan Bursaspor Kulübü’nün dönemin başkanı Turizmci eski Milletvekilli merhum İbrahim Yazıcı’nın oğlu olan AK Parti Marmaris Belediye Başkan Adayı Serkan Yazıcı devre arasında AjansCANKA’ya verdiği bilgide seçim sloganı olan "Sen Ben Biz, Marmaris Hepimiz!” sözüne dikkat çekerek; “Önceliklerimden birisi spor. Futbolda spor içinde çok önemli, futbolun içinden göbeğinden büyüdük. Biliyorsunuz rahmetli babam şampiyon olan Bursaspor başkanıydı. Önemli olan altyapı. Marmaris’in altyapısını güçlendireceğiz inşallah. Marmaris’i sadece futbolda değil, her spor dalında üst liglere taşımak için her şeyi yapacağız. Buradaki taraftarlar çok heyecanlı beni de heyecanlandırdılar. Nasip olurda başkan olursam Marmarisspor’u layık olduğu yerlere getireceğiz. Ne diyorduk biz?.. "Sen Ben Biz, Marmaris Hepimiz!” dedi.