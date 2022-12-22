Spor kulüplerinin borçlanma limitine muafiyet

Özellikle spor kulüplerini yakından ilgilendiren borçlanma limitine tesis istisnası geldi.ANKARA (İGFA) - 22 Nisan 2022 tarihinde kabul edilen Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu'yla spor kulüpleri için getirilen borçlanma limitlerine bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan bir yönetmelikle istisna getirildi.

Muafiyetlerin düzenlendiği yönetmeliğe göre eğer spor kulüpleri veya spor anonim şirketleri spor faaliyetlerinde kullanılmak üzere spor tesislerinin satın alınması veya yapılması ya da spor tesisi yapmak için taşınmaz satın alınması, irtifak hakkı tesisi, kiralanması veya bu tesislerin bakım ve onarımına ilişkin borçlanmalar yaparsa, bu borçlanma tutarları kanunda yer verilen borçlanma limitlerinden muaf tutulması kararlaştırıldı.

Bu arada bu istisnanın kötüye kullanımı engellemek için de Gençlik ve Spor Bakanlığı yönetmeliğe bir madde koydu.

Buna göre eğer muafiyet kapsamında yapılan borçlanmaların muafiyet kapsamına girmediği veya bu giderlerin muafiyete konu işler için yapılmadığı tespit edilirse ilgililer hakkında 7405 sayılı Kanunda belirtilen yaptırımlar uygulanacak.

7405 sayılı kanun, spor kulübü ve spor anonim şirketi yöneticilerine çeşitli hapis ve idari para cezalarını öngörüyor.

Söz konusu "Spor Kulüpleri ve Spor Anonim Şirketlerinin Borçlanma Sınırlamalarından Muafiyetlerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" detaylarına ulaşmak için tıklayabilirsiniz.