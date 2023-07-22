Spor İstanbul şehrin her köşesinde

Spor İstanbul, mahalle ve köyleri ziyaret ederek günübirlik etkinliklerle İstanbul’u hareketlendirmek için çalışmalarını hızlandırdı.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul AŞ, İBB YAZ etkinlikleri kapsamında, kentte spora erişimi olmayan çocuk kalmaması için yeni projeler uygulamaya devam ediyor. Yıl boyunca yüz binden fazla çocuğa 17 farklı branşta spor eğitimi veren, yaz tatilinde çocukları doğayla buluşturan etkinliklere imza atan Spor İstanbul, şehrin her köşesini spor alanına dönüştürmek için çalışıyor. Bu amaçla hayata geçirilen projelerden biri olan mahalle/köy etkinliklerinin ilki Arnavutköy ilçesi Yeniköy plaj etkinlik alanında ve Şile Ağva’da gerçekleştirildi. Etkinlikler boyunca 150’ye yakın çocuk hem spor yaptı hem de eğlendi. Çocuklar spor yaparken anneleri de unutulmadı. Onlar için ise egzersiz etkinlikleri düzenlendi.

İSTANBUL’UN KÖYLERİ SPORSUZ KALMAYACAK

4-14 yaş çocuk ve kadın katılımcılara yönelik aktiviteler tasarlayarak yola çıkan Spor İstanbul, profesyonel spor eğitmenleri eşliğinde, çocuklar için; Şişme oyun grupları (basketbol parkı- futbol hedef vurma) etkinlikleri ile fiziksel aktivite içeren oyunlar ve koordinasyon parkuru çalışmaları ile gün boyu çocukların keyifli vakit geçirmesini sağlıyor. Ayrıca çocuklar isterlerse atletizm, badminton, voleybol, ayak tenisi ve futbol gibi oyunlarla da ekip halinde spor yapabiliyorlar. Spor İstanbul Köy ve Mahalle Etkinlikleri, 14 Eylül’e kadar İstanbul’un farklı mahalle ve köylerini ziyaret edecek.