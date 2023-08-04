SPK'dan 34 internet sitesine erişim engeli!
Sermaye Piyasası Kurulu, 34 internet sitesine erişimin engellenmesi için hukuki işlemlerin yapılmasına karar verdi.ANKARA (İGFA) - Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), yayımladığı bültende 3 şirketin ilk halka arz izahnamesini onaylarken, 6 kişiye yaklaşık 2,2 milyon TL idari para cezası verdi.
SPK, 34 internet sitesine erişim engeli getirilmesi için hukuki işlemler başlattı.
Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurtdışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen internet sitesine erişimin engellenmesi için Sermaye Piyasası Kanunu'nun 99'uncu maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına kararlaştırdı.
Hukuki işlem yapılmasına karar verilen internet siteleri şöyle:
https://www1.equiti-me.com
https://www.equiticapital.co.uk
https://en.equiti-sey.investments
https://portal.my-equiti.com
https://www.hunfx21.com
https://wt.hunfx21.com
https://sca.hunfx21.com
https://indyatirim10.com
https://web8.indyatirimtrader.com
https://acc9.indyatirim.io
https://fbs-turkeytrading.com
https://www.xmmarketsfx.org
https://my.xmmarketsfx.org
https://idolyatirim24.com
https://wt.idolyatirim24.com
https://sca.idolyatirim24.com
https://mblmarkets14.com
https://acc13.mblmarkets.io
https://www.hfm50.com
https://my.hfm50.com
https://register.hfm50.com
https://www.hfm-trade7.com
https://register.hfm-trade7.com
https://my.hfm-trade7.com
https://olivemarkets184.com
https://my.olivemarkets184.com
https://my.demo.olivemarkets184.com
https://eniyi.forexasistaniniz.com
https://eniyiaracikurum.cc
https://www.balansfx81.com
https://secure4.balansfx.online
https://kriptorex39.com
https://my.kriptorex39.com
https://olymptrade-pid.com
https://indfonyonetimi.com
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|0
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|0
|0
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|0
|0
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|0
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|0
|0
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|0
|0
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|0
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|0
|0
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|0
|0
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|0
|0
|13. Kocaelispor
|0
|0
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|0
|0
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|0
|0
|16. Pendikspor
|0
|0
|17. Şanlıurfaspor
|0
|0
|18. Tuzlaspor
|0
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|19. Ümraniye
|0
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|Takımlar
|O
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|1. Bournemouth
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|0
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|4. Brentford
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|9. Everton
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|17. Sheffield United
|0
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|18. Tottenham
|0
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|19. West Ham United
|0
|0
|20. Wolves
|0
|0
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|1. Almeria
|0
|0
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|0
|0
|3. Atletico Madrid
|0
|0
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|0
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|5. Cadiz
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