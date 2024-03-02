Spilkent Toplu Konut Projesi için başvurular alınıyor

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde Manisa’da başlatılan toplu konut hamlesi olan Spilkent Toplu Konut Projesinin başvuruları, 1 Mart tarihi itibariyle alınmaya başladı. Spilkent Toplu Konut Projesine başvurmak isteyen vatandaşlar, 1-22 Mart tarihleri arasında www.manisatoplukonut.com adlı internet sitesine girerek ya da Şehzadeler ilçesi Cumhuriyet Meydanında bulunan Fatih Sergi Salonunda açılan tanıtım ofisine gelerek bilgi alabilecek ve başvuruda bulunabilecekler. MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, 29 Şubat 2024 tarihinde Kültür Merkezi Lale Salonu’nda düzenlediği toplantıda, Şehzadeler ilçesi Turgut Özal Mahallesi’nde 177 hektar alan üzerinde yapılacak olan Spilkent Toplu Konut Projesinin tanıtımını gerçekleştirdi. Manisalılarda büyük heyecan uyandıran projenin tanıtımının yapılmasının ardından 1442 konutu kapsayan ilk bölüm için başvurular alınmaya başladı. Manisa Büyükşehir Belediyesi’nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, ‘Manisa’mızda başlattığımız toplu konut hamlemiz olan Spilkent Toplu Konut Projemizde başvurular 1 Mart tarihi itibariyle başlamış olup, 22 Mart tarihine kadar devam edecektir. Hemşehrilerimiz, www.manisatoplukonut.com adlı internet sitemize girerek ya da Şehzadeler ilçesi Cumhuriyet Meydanında bulunan Fatih Sergi Salonunda açtığımız tanıtım ofisine gelerek bilgi alabilir ve başvuruda bulunabilirler’ ifadelerine yer verildi.