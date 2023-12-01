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Söz Kurtuluş sakinlerinde... “Gürsu’nun sorunu vizyondur”

GÜNDEM 01.12.2023, 15:52
Söz Kurtuluş sakinlerinde... “Gürsu’nun sorunu vizyondur”

Mahallemin Muhtarları programı bu hafta Bursa'nın Gürsu ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi'ndeydi. Mahalle sakinleri Gürsu’nun gelişmediğine dikkat çekerken, Mahalle Muhtarı Mustafa Subaşı ise belediyenin dilekçelere 1 ya da 2 yıl içerisinde geri dönüş yaptığını söyledi.Esmanur GÜLBAHAR - Musa YEŞİLDAĞ - Herkes Duysun / BURSA (İGFA) - Herkes Duysun ekibi bu hafta 'Mahallemin Muhtarları' programı kapsamında Kurtuluş Mahallesi’ni ziyaret etti.

Kurtuluş Mahallesi sakinleri temizlik hizmeti başta olmak üzere çok fazla eksik olduğunu vurguladı.

“Herşey eksik, yapılmıyor" diyen sakinler, "Temizlik hizmetleri eksik. Her taraf çukur, memnun değiliz. Gürsu’nun en büyük sorunu vizyon sorunudur. Yöneticilerin vizyon sahibi olmaları ve iyi değerlendirmeleri gerekiyor. İnsanlar kendini geliştirmelidir. Sende bir şey varsa o toplum sana uyuyor zaten ama sosyokültürel olarak Gürsu, sıkıntılı bir yer. Yol ve kanalizasyonlar eksik. Geçim ve kira sıkıntıları var. Sokaklarımız temiz değil, temizlik zayıf, bazı arsalara çöpleri ve molozları döküyorlar, bunlara önlem alınsa çok iyi olur.” dedi.

OKUL, HASTANE, ÇARPIK YAPILAŞMA VE DAHA BİRÇOK SORUN…

En büyük sıkıntının okul ve hastane olduğuna dikkat çeken Kurtuluş Mahallesi esnafı, “Cüneyt Yıldız Devlet Hastanesi’ni yapmışlar ama Kestel Devlet Hastanesi’nde daha çok işlem yapılıyor. Yollar çok dar, millet kaldırımlara park ediyor. Mahalle araları çok dar, çarpık yapılaşma var. Binaların biri uzun, biri kısa. Muhtarımızdan memnunuz, muhtarımız iyi, belediye başkanımızla da bir problemimiz yok ama eksikler çok. Eğitim yönünden çok eksiğiz.” diye ifade etti.

KURTULUŞ MUHTARI SUBAŞI BELEDİYEDEN ŞİKAYETÇİ!

Otoparkın başlıca bir sorun olduğunu belirten Kurtuluş Mahallesi Muhtarı Mustafa Subaşı, belediye hizmetlerinin yetersizliğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“Mahallemizle elimizden geldiğince uğraşıyoruz. Vatandaşların talepleri genelde yardım oluyor. Durumları pek iyi değil, gerekli yerlere yönlendiriyoruz. Gürsu Belediyesi de vatandaşı bize geri gönderiyor. Muhtarın bir geliri yok ki, sabit bir bütçesi yok. Biz de elimizden geldiğince çevremizdeki varlıklı ailelerden yardım toplayıp gıda, giyim gibi ihtiyaçları karşılamaya çalışıyoruz. Belediyeden hizmet bakımından şikayetimiz var. Vermiş olduğumuz dilekçelere 1-2 yıl sonra dönüş yapıyor. Bir parkımız var, Muhsin Yazıcıoğlu Parkı, 2 yıldır atıl durumda duruyor. Yerleşimin içinde kaldı. Çok çirkin bir görüntü, mahallemizden kaldırılmasını istiyoruz. En büyük sıkıntımız, otopark sorunudur. Hangi sokağa ve caddeye gitseniz araçlar çok sıkıntılı. Halkımızla istişare halindeyiz. Ben de burada doğduğum için elimizden geldiğince uğraşıyoruz. Yeni dönemde mahallemize okul istiyoruz. Sınıflar çok kalabalık.”

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