Soytürk, şampiyonu ağırladı

İsmail Altay Fight Arena Uluslararası Kick Boks Kemer Şampiyonasında 56 kg’da şampiyon olan Tuğçe Fedakartürk, sponsoru Soyturtürk İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Murat Soytürk tarafından akşam yemeğinde ağırlandı.Evren KIZILTAŞ / KOCAELİ (İGFA) - Kalıntaş Restoran’da gerçekleşen buluşmada, Tuğçe Fedakartürk’ü antrenörü ve Gebze Fetih 1453 Spor Kulübü Başkanı Yılmaz Uyanık, Darıca Trabzonlular Dernek Başkanı Umut Sağlam, İş insanı Ferdi Sevim ve yakın arkadaşları yalnız bırakmadı.

SOYTÜRK, “BAŞARILI SPORCULARIN YANINDAYIZ

Türkiye’den ve yurt dışından toplam 48 sporcunun mücadele verdiği organizasyonda Tuğçe Fedakartürk’ün şampiyon olması bizleri mutlu etti diyen sponsor Murat Soytürk, “Spora ve sporcuya olan desteğimizi her geçen gün artırıyoruz. Tuğçe'nin her zaman yanındayız ve onun bu başarısını desteklemekten gurur duyuyoruz. Sporun birleştirici gücünün farkındayız ve genç yeteneklere destek vermek, bizim için önemli bir misyon taşıyor. Tuğçe'yi ve diğer başarılı sporcuları gelecekte daha büyük başarılar elde etmeleri için desteklemeye devam edeceğiz. Sporun, gençlerimiz için pozitif bir etki yarattığını biliyoruz ve bu yolda ilerlemeye devam edeceğiz." dedi

YILMAZ UYANIK, SOYTURK’ÜN DESTEĞİ BİZE GÜÇ VERİYOR

Gebze Fetih 1453 Spor Kulübü Başkanı Yılmaz Uyanık ise yaptığı konuşmada "Murat Soytürk'e, Gebze Fetih 1453 Spor Kulübü olarak sporun ve sporcuların yanında durduğu için içten teşekkürlerimizi sunuyoruz. Sporun gücünü ve toplumu bir araya getirme potansiyelini çok iyi anlayan bir destekçi olarak, kulübümüz ve sporcularımız için büyük bir motivasyon kaynağı oldunuz. Sizin gibi iş insanlarının sporun gelişimine ve genç yeteneklerin desteklenmesine olan katkısı büyük önem taşıyor.

Murat Soytürk'ün desteği sayesinde kulübümüz ve sporcularımız daha büyük hedeflere ilerleyebilirler. Bu desteği her zaman hissediyoruz ve birlikte daha büyük başarılar elde etmek için çalışmaya devam edeceğiz. Teşekkürler, Murat Soytürk, sizi yanımızda görmek bize büyük güç veriyor." Şeklinde konuştu.