Soylu'dan izinsiz yürüyüşe tepki!.. Müsebbibi sensin!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bursa ve Kadıköy'deki izinsiz yürüyüşe tepki gösterdi. "Terörist cenazesine de, terörist başı için yürümek isteyene de müsaade etmeyiz" diyen Bakan Soylu, polise saldıran HDP Milletvekili hakkında suç duyurusu yapılacağını bildirdi.BURSA (İGFA) -İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, terörist cenazesine de terörist başı için yürümek isteyene de müsaade etmeyeceklerini vurguladı.

"Terörist cenazesine de, terörist başı için yürümek isteyene de müsaade etmeyiz. Bugün, terörist başı, bebek katiliyle ilgili yürüyüş için Bursa Gemlik'e; içinde PKK'nın emir eri sözde milletvekilleri dahil birçok yerden gitmek isteyenlere hiçbir yerde elbette müsaade etmedik. Kadıköy’den gitmek isteyip direnenler gözaltında..."

https://twitter.com/suleymansoylu/status/1536016841159630848

Bakan Soylu paylaşımında, "Polisimize yumruk atan terörist bozuntusunun ismi, HDP Milletvekili Saliha Aydemir. Gerekli suç duyurusu yapılıyor. Kılıçdaroğlu, müsebbibi sensin" yorumunda bulundu.