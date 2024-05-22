Soykırım ve sürgünün 160. yılı Beylikdüzü’nde anıldı

Çerkeslerin 1864 yılında yaşadığı soykırım ve sürgün, 160.yılında Beylikdüzü’nde unutulmadı. Beylikdüzü Belediyesi ve Çerkes Kültür Evi Derneği iş birliğiyle düzenlenen anma töreninde, meşalelerle yapılan kortej yürüyüşünün ardından “Nart Ateşi” yakıldı. “Çerkes soykırımını unutmayacağız, unutturmayacağız” diyen Beylikdüzü Belediyesi Meclis 2. Başkan Vekili Seyhan Topaloğlu, “Hiç kimsenin, hiçbir kültürün, hiçbir insanın ve ülkenin böyle acılar yaşamamasını diliyorum” ifadelerini kullandı.İSTANBUL (İGFA) - Çarlık Rusya’nın 21 Mayıs 1864’te Çerkes halkına uyguladığı soykırım ve sürgün yolunda hayatını kaybedenler, 160.yılında Beylikdüzü’nde anıldı. Beylikdüzü Belediyesi ve Çerkes Kültür Evi Derneği tarafından Yaşam Vadisi 2. Etap’ta düzenlenen anma töreni meşalelerle yapılan kortej yürüyüşü ile başladı. Törenin devamında ise Çerkes Soykırım ve Sürgün Anıtı’na çelenk bırakılarak Nart Ateşi yakıldı.

“ÇERKES SOYKIRIMINI UNUTMAYACAĞIZ, UNUTTURMAYACAĞIZ”

Beylikdüzü Belediyesi Meclis 2. Başkan Vekili Seyhan Topaloğlu, törende yaptığı konuşmada, “Çerkeslerin yaşadığı sürgün ve katliamdan dolayı yaşanılan bütün acıları paylaşıyorum. Bu konuyla ilgili yapılan bütün mücadelelerde yanınızda olacağımızı belirtmek istiyorum. Hiç kimsenin, hiçbir kültürün, hiçbir insanın ve ülkenin böyle acılar yaşamamasını diliyorum. Çerkes soykırımını unutmayacağız, unutturmayacağız. El ele birlikte olarak tüm acı çekenlerin yanında olmaya çalışalım” ifadelerini kullandı.

“NE KADAR BÜYÜK BİR ACI OLDUĞUNU TARİF EDEMEM”

Çerkes Kültür Evi Derneği Başkanı Mehmet Yetişkin ise “21 Mayıs 1864’te yüz binlerce kişi hayatını kaybetti. Hemen akabinde de sürgün süreci başladı. Kendi vatanımızdan bu şekilde sürüklenmenin, atılmanın ne kadar büyük bir acı olduğunu tarif edemem. Bir daha hiçbir ulusun böyle bir felaketi yaşamamasını diliyorum” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından soykırım ve sürgün sürecini anlatan belgesel gösterimi yapıldı. Ardından sembolik mezar taşlarıyla nöbet tutularak bu süreçte hayatını kaybedenler anıldı.