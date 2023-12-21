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Sosyal korumaya 2022'de 1,2 trilyon lira harcandı

GÜNDEM 21.12.2023, 11:22
Sosyal korumaya 2022'de 1,2 trilyon lira harcandı

TÜİK'in 2022 yılına ilişkin yayımladığı Sosyal Koruma İstatistikleri verilerine göre, sosyal koruma harcamaları bir önceki yıla göre yüzde 59,6 artarak 1 trilyon 257 milyar 763 milyon liraya ulaştı. En fazla yardım emekli/yaşlılara gerçekleştirildi.ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Sosyal Koruma İstatistikleri 2022 verilerini yayımladı.

2022'de sosyal koruma harcamaları bir önceki yıla göre yüzde 59,6 artarak 1 trilyon 257 milyar 763 milyon liraya ulaştı. Harcamanın yüzde 98,4'ünü 1 trilyon 237 milyar 645 milyon TL ile sosyal koruma yardımları oluştururken, sosyal koruma yardımlarında ise en büyük harcama 565 milyar 810 milyon TL ile emekli/yaşlılara yapılan harcamalar oldu. Bunu 387 milyar 221 milyon TL ile hastalık/sağlık bakımı harcamaları takip etti.

Sosyal koruma harcamalarının gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) içindeki payı 2022 yılında yüzde 8,4 oldu.

Şartlı yardımlar içinde en büyük payı yüzde 49,9 ile aile/çocuk yardımları oluşturdu. Bunu yüzde 23,1 ile engelli/malul yardımları ve yüzde 9,9 ile hastalık/sağlık bakımı yardımları takip etti.

YARDIMLARIN YÜZDE 63,5'İ NAKDİ OLARAK VERİLDİ

Nakdi yardımlarda en büyük payı yüzde 71,7 ile emekli/yaşlılara yapılan yardımlar oluşturdu. Bunu yüzde 18,7 ile dul/yetim yardımları ve yüzde 3,9 ile aile/çocuk yardımları takip etti.

Sosyal koruma gelirlerinin yüzde 41,8'ini devlet katkıları, yüzde 29,0'ını işveren sosyal katkıları ve yüzde 23,7'sini koruma kapsamındaki bireyler tarafından yapılan sosyal katkılar oluşturdu. Sosyal koruma kapsamında maaş alan kişi sayısı 14 milyon 851 bin kişi oldu.

Türlerine göre sosyal koruma gelirlerinin dağılımı (%), 2022

Ülkemizde sosyal koruma kapsamında emekli/yaşlı, dul/yetim ve engelli/malul maaşı alan kişi sayısı 2021 yılında 14 milyon 624 bin iken, yüzde 1,6 artarak 2022 yılında 14 milyon 851 bin kişiye yükseldi. Sosyal koruma kapsamında maaş yardımı sayısı 2021 yılında 15 milyon 362 bin iken, 2022 yılında 15 milyon 630 bine yükseldi.

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