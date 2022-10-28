Sosyal konutta e-Devlet başvuruları için son gün

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde e-Devlet üzerinden başvurular için bugün sona eriyor. İş yeri ve arsa başvuruları ise 7 Kasım'a kadar devam edecek.ANKARA (İGFA) - TOKİ tarafından 81 ilde gerçekleştirilen 'İlk Evim İlk İş Yerim' projesinde hafta içerisinde ilk temeller atılmıştı.

Başvuru sayısının 7,5 milyonu aştığı projeye, e-Devlet üzerinden başvurmak isteyenler için başvuru süreci bugün tamamlanıyor. Banka üstünden başvurular 31 Ekim'e kadar süreceği öğrenildi. Bankalardan Ziraat ile HalkBank'tan yapılacak başvuruların kabul edileceği kaydedildi.

İş yeri ve arsa başvuruları için son gün 7 Kasım olarak planlandı.