'Sosyal Konutlar'da Bursa'nın çekiliş takvimi belli oldu

Yüzyılın toplu konut hamlesi kapsamında Bursa’da hayata geçirilecek 8 bin 650 konut için hak sahibi belirleme kuralarının tarihi belli oldu. AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, 23-28 Ocak 2023 tarihleri arasında çekileceğini duyurdu.BURSA (İGFA) - Cumhurbaşkanı, AK Parti Lideri Recep Tayyip Erdoğan tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın bünyesinde Toplu Konut İdaresi tarafından başlatılan Yüzyılın Sosyal Konut Hamlesi kapsamında Türkiye çapında ilk olarak 250 bin, Bursa’da ise 8 bin 650 sosyal konutun hayata geçirileceği duyurulmuştu.

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Bursa’daki sosyal konut için ‘Konut Hak Sahibi Belirleme Kurası’ çekilişlerinin 23-28 Ocak 2023 tarihleri arasında gerçekleştirileceğini belirtti.

Bursa’da toplamda 177.479 başvurunun olduğunu hatırlatan Başkan Gürkan; kuraların aşağıda verilen tarihlerde saat: 10.00’da Bursa Merinos AKKM Hüdavendigar Salonu’nda yapılacağını duyurdu.

24.01.2023 Tarihinde Karacabey İlçesi (Teknosab) Yenikaraağaç Mahallesi 3316 /250.000 Sosyal Konut,

25.01.2023 Tarihinde Nilüfer İlçesi 1400 /250.000 Sosyal Konut Projesi,

25.01.2023 Tarihinde Orhangazi İlçesi Arapzade Mahallesi 150/250.000 Sosyal Konut Projesi,

26.01.2023 Tarihinde Kestel İlçesi Seymen Mahallesi 750/250.000 Sosyal Konut Projesi,

26.01.2023 Tarihinde İnegöl İlçesi Karalar Mahallesi 480/250.000 Sosyal Konut Projesi,

26.01.2023 Tarihinde Gürsu İlçesi Dışkayaköyü Mahallesi 360/250.000 Sosyal Konut Projesi,

27.01.2023 Tarihinde Mustafakemalpaşa İlçesi Yalıntaş Mahallesi 400/250.000 Sosyal Konut Projesi,

27.01.2023 Tarihinde Yenişehir İlçesi Subaşı Mahallesi 140/250.000 Sosyal Konut Projesi,

27.01.2023 Tarihinde Karacabey İlçesi Taşlık Mahallesi 1000/250.000 Sosyal Konut Projesi,

28.01.2023 Tarihinde Orhaneli İlçesi 268/250.000 Sosyal Konut Projesi,

28.01.2023 Tarihinde Keles İlçesi 140/250.000 Sosyal Konut projesi,

28.01.2023 Tarihinde Harmancık İlçesi 150/250.000 Sosyal Konut Projesi,

28.01.2023 Tarihinde gerçekleştirilecek Büyükorhan İlçesi Orhan Mahallesi 96/250.000 Sosyal Konut Projesi.