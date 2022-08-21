Sosyal konut için tarih belli oldu

81 ilde kira öder gibi ev sahibi olunacak Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin detayları 13 Eylül'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacak.ANKARA (İGFA) - Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi için geri sayım başladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 13 Eylül'de Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinin detaylarını açıklayacağını duyurdu.

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, vatandaşlara en iyisini sunmak için gece gündüz çalıştıklarını kaydederek, "Yüzyılın sosyal konut projesinde tarih 13 Eylül." bilgisini veren Kurum, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 13 Eylül'de Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinin detaylarını açıklayacak" ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/murat_kurum/status/1561264491907670017