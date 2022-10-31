Sosyal konut için banka üzerinden başvurularda bugün son gün

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi için 28 Ekim'de e-devlet başvuruları sona eren "İlk Evim İlk İş Yerim" projesinde bankalar üzerinden konut başvurusu yapabilmek bugün son gün.ANKARA (İGFA) - İlk Evim İlk İş Yerim Projesi'nde konut başvurusu yapabilmek için bugün son gün. 7,5 milyonun üzerinde kişinin başvurduğu projeye, Ziraat Bankası ve Halk Bank'tan başvurulabiliyor. İş yeri ve arsa başvuruları ise 7 Kasım'a kadar sürecek.

81 ilde dar gelirli vatandaşlar ev sahibi olacak. 2 yılda 250 bin sosyal konut yapılacak.

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde bugüne kadar 7,5 milyonun üzerinde kişi konut başvurusunda bulunmuş, E - Devlet başvuruları 28 Ekim'de tamamlanmıştı.

31 Ekim itibariyle bugün sona erecek bankalar üzerinden başvurular için ise Ziraat Bankası ve Halk Bank üzerinden yapılacak başvurularda "gerekli şartların sağlanmasına" dikkat edilmesi gerekiyor.

Sosyal konutlar için; 18 yaşını doldurmuş Türk vatandaşları başvurabiliyor. Projenin bulunduğu ilde ikamet etmek ya da o il nüfusuna kayıtlı olmak bir diğer şart. Aynı haneden sadece bir kişi başvurabiliyor. Hane halkı gelirinin de belirlenen sınırlarda olması gerekiyor.