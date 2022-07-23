“Sonsuz Aşk… Rasim’im” görücüye çıkıyor

Geçtiğimiz yıl kaybettiğimiz Geleneksel Türk Tiyatrosu’nun 5’inci Kavuklusu ünlü aktör Rasim Öztekin’in eşi, Gazeteci Esra Kazancıbaşı Öztekin’in yazdığı “Sonsuz Aşk, Rasim” kitabının lansmanı ve imza günü, 26 Temmuz Salı günü saat 17.30’da in Kanyon D & R’da yapılacak.İSTANBUL (İGFA) - Rasim Öztekin’in sanatçı dostlarının da katılacağı imza gününden elde edilecek yazarlık geliri, Esra Öztekin Kazancıbaşı tarafından ÇYDD Rasim Öztekin Tiyatro Bursu’na bağışlanacak.

Konakların sorularını da yanıtlayacak olan Öztekin, kitabında, eşi Rasim Öztekin ile hastalıkta sağlıkta el ele geçen yirmi yıllık beraberlikleri ve aşklarını anlatıyor.

“Sonsuz Aşk… Rasim’im”de ayrıca, ünlü oyuncunun film ve dizilerinin, kavuklu olduktan sonra yaşadıklarının perde arkasındaki hikayelerine de yer veriliyor.