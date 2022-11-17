Sonbahar-Kış'ta 14. Abluka Şırnak'ta

İçişleri Bakanlığı, Eren Abluka Sonbahar Kış-14 Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz Operasyonu'nun Şırnak'ta başlatıldığını duyurdu.ANKARA (İGFA) - PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak, kış üslenme bölgelerini tespit etmek, geçmiş yıllarda kullandıkları mağara/sığınak/barınak alanlarının imha etmek ve bölücü terör örgütü mensuplarının sınır geçişlerini engellenmek maksadıyla, Şırnak'ta Eren Abluka Sonbahar Kış-14 (Şırnak-Cudi Dağı-Tuşimiya Vadisi) Şehit J.Tğm. İsmail Can AKDENİZ Operasyonu” başlatıldı.

İçişleri Bakanlığı'ndan alınan bilgiye göre Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, Şırnak Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı sevk ve idaresinde gerçekleştirilen operasyonda; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Güvenlik Korucu Timlerinden oluşan 1.071 personel, 107 operasyonel tim görev aldığı kaydedildi.

Bakanlık, operasyonun başlangıcından bugüne kadar; nokta istihbaratına dayalı olarak Şırnak Merkez İlçesi Cudi Dağı kırsalında icra edilen arazi arama tarama faaliyetinde tespit edilen 6 adet mağara ve 6 adet sığınak içerisinde ele geçirilen malzemeleri de sıraladı.

1 adet 12.7 mm uçak savar silahı, 1 adet dragunov keskin nişancı tüfeği, 1 adet M-4 Piyade Tüfeği, 1 adet 12.7 mm uçak savar silahı sehpası,

1 adet dragunov keskin nişancı tüfeği dürbünü, 2 adet makinalı tüfek namlusu, 4 adet havan mühimmatı, 2 adet RPG-7 sevk fişeği, 7.000 adet muhtelif çapta mühimmat, 71 adet el bombası, 14 adet anti-tank mayını, 40 adet el bombası tapası, 39 adet muhtelif çapta silah şarjörü, 3.000 adet Bixi mayonu, 200 adet havan sevk barutu, 6 adet araç telsizi, 3 adet el telsizi,

6 adet EYP, 3 kg C4 patlayıcı, 9 adet EYP basma düzeneği, 44 adet EYP ateşleme sistemi, 1 adet EYP ateşleme sistemi kumandası, 41 adet elektronik devre, 1 adet 6’lı pil bloğu,

170 metre kablo, 5 metre infilaklı fitil, 6 adet akü, 1 adet güneş paneli, 2 adet rüzgâr ölçer, 32 adet tüp, 750 kg. gıda maddesi,350 adet yaşam malzemesi ve muhtelif miktarda sağlık malzemesi ele geçirildi.