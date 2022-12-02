Sonbahar Kış-15 Şırnak 'abluka'sında 3 terörist etkisiz!

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada Eren Abluka Sonbahar-Kış-15 operasyonu kapsamında Şırnak'ta hava kuvvetlerinin de destek verdiği operasyonda 3 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği duyuruldu.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı, Eren Abluka Sonbahar-Kış-15 operasyonu kapsamında, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde; İl Jandarma Komutanlığı ile EGM İstihbarat Başkanlığı ve Siirt İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, Güçlükonak ilçesi GABAR DAĞI bölgesinde müştereken başlatılan, J-SİHA, PİHA ve Hava Kuvvetlerinin de destek verdiği, JÖH ve Jandarma Komando timleri ile Güvenlik Korucularının katılımıyla icra edilen istihbarata dayalı nokta operasyonunda, 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlık açıklamasında terörle mücadele operasyonlarına bölge halkının da desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde devam edildiği bildirildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Biraz geç oldu ama güç olmadı. Jandarma ve Emniyet İstihbarat; İHA, ATAK ve yakın hava desteğiyle yapılan operasyonda, jandarmamızın çatışma anındaki kahramanlığıyla, Şırnak Gabar’da 3 terörist daha torbada, az kaldı" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da, operasyona ilişkin Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Biraz geç oldu ama güç olmadı. Jandarma ve Emniyet İstihbarat; İHA, ATAK ve yakın hava desteğiyle yapılan operasyonda, jandarmamızın çatışma anındaki kahramanlığıyla, Şırnak Gabar’da 3 terörist daha torbada, az kaldı." ifadelerini kullandı.