Son gün yoğunluğu sistemi çökertti! GİB ve SGK ödeme ekranları açılmıyor!

Yapılandırma taksitlerini ödeme için son gün olan 31 Temmuz 2023 Pazartesi günü İnteraktif Vergi Dairesi’ne girişlerde ve SGK ödeme sistemlerinde sıkıntı yaşanıyor.ANKARA (İGFA) - Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun için son ödeme günü 31 Temmuz 2023 Pazartesi olarak belirlenmişti.

Ödeme işini son güne bırakanlar Gelir İdaresi Başkanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu'nun interaktif kanallarında yoğunluğa neden oldu.

Borç yapılandırma ödemelerini online yapmak isteyen vatandaşlar, sistemsel sorunlar nedeniyle ödeme yapamıyor.

GİB ve SGK'nın çöken sistemi dolayısıyla şu ana kadar Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan konuya dair resmi bir açıklama gelmezken, sorunun düzelmemesi halinde on binlerce vatandaş son ödeme gününde yapılandırma ödemesini gerçekleştiremeyecek.