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Son depremin bilançosu: 3 kişi vefat etti, 213 kişi yaralandı
GÜNDEM 20.02.2023, 23:03
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 6.4 şiddetinde müstakil meydana gelen depremde 3 kişinin vefat ettiğini, 213 kişinin yaralandığını açıkladı.
HATAY (İGFA) – İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 6.4 şiddetindeki deprem sonrası Hatay’da açıklama yaptı.
Soylu, “Bütün ekiplerimiz alanı taramaya başladı. 3 vatandaşımız hayatını kaybetti. 213 vatandaşımız yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. 42 ihbara gidildi. Antakya’da fayın bir bölümünün kırıldığı bilgisi var. Denizde suyun yükselmesi uyarısı yapıldı. Daha sonra bu tehlikenin geçtiği bilgisi geldi Kandilli Rasathanesi’nden. Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz” dedi.
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