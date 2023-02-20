Son depremde köprüde büyük yarıklar oluştu

Samandağ ve Antakya yolunda araçların kullandığı köprü, önceki depremlerde yara almış ve bakım onarım yapılmıştı. Aynı köprü son depremde büyük yarıklar oluşturdu.

HATAY (İGFA) - Samandağ ve Antakya yolunda araçların kullandığı Uğur Mumcu Bulvarı’ndaki köprü, önceki depremlerde yara almış ve bakım onarım yapılmıştı. Aynı köprü son depremde büyük yarıklar oluşturdu.

CNN Türk’teki canlı yayında konuşan 112 ekipleri, köprüden ambulansla zor geçtiklerini, vatandaşların bu köprüyü kullanmaması konusunda uyardı.

Merkez üssü Hatay Samandağ olan 6.4 ve 5.8 şiddetindeki depremlerde bazı binaların yıkıldığı, yıkılan bir binanın enkazında kalan 3 kişinin kurtarılması çalışmasının da yapıldığı öğrenildi.