Son depremde çatlakların oluştuğu Mudanya Belediye binasında inceleme başladı

Bursa'da 4 Aralık sabahında art arda meydana gelen iki depremin en çok etkilediği noktalardan olan Mudanya'da, belediye hizmet binası tedbir amaçlı boşaltılmıştı. Binada, dayanıklılık konusunda test ve incelemeler başlatıldı.BURSA (İGFA) - Merkez üssü Mudanya olan 5.1 ve 4.5 büyüklüğünde depremin ardından tedbir gereği boşaltılan Mudanya Belediyesi Ana Hizmet Binası, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca yetkilendirilmiş kurum tarafından ilgili mevzuat kapsamında test ve incelemere tabi tutuldu. 1976 yılında inşaat ve 1999 depreminden sonra da güçlendirilme çalışmaları gerçekleştirilen binanın durumu, çıkacak rapor sonrasında belli olacak.

Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, binada bugün başlatılan yüzeysel inceleme çalışmalarına katıldı. Türkyılmaz'a Başkan Yardımcısı Nisa Kartaltepe, İmar ve Şehircilik Müdürü Cihan Cengiz, Fen İşleri Müdürü Sadık Sadıkoğlu, Kentsel Tasarım Müdürü Cemile Öztürk, Yapı Kontrol Müdürü Sevgi Semerci de eşlik etti.

Gerek Mudanya, gerekse de Marmara Denizi merkezli artçıların devam ettiğini kaydeden Başkan Türkyılmaz,"Muhtemel bir felaketi en az hasarla atlatmak için tüm ekiplerimizle hazır haldeyiz. Önceliğimiz, belediye çalışanlarının ve işlemler için belediyemize gelmek zorunda kalan Mudanyalı hemşehrilerimizin güvenliğini sağlamak. Bu sebeple ana binamızda bulunan birimlerimizi, belediyemizin diğer ek hizmet binalarına yerleştirdik. Depreme karşı dirençli ve güvenli bir kent oluşturmayı hedefliyoruz. Hepimize tekrar geçmiş olsun” dedi.

Bu arada personelin nerede çalışacağına dair saha çalışmaları kapsamında da, belediyenin ana hizmet binası dışarıdaki birim, müdürlükleri ve tesislerine yönlendirildi. Başkanlık Makamı ise şimdilik, Mustafa Kemal Paşa Caddesi'nde bulunan ana hizmet binasının 30 metre gerisinde bulunan Zabıta Müdürlüğü kullanılan eski belediye binasına taşındığı öğrenildi.