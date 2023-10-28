"Son Akşam Yemeği" şehit ailelerine özel yayımlandı

“Son Akşam Yemeği” filminin ilk özel gösterimi, vizyona girdiği gün, bu topraklar için canını ortaya koyan şehitlerimizin yakınları ve gazilerimiz için düzenlendi.İSTANBUL (İGFA) - Bu anlamlı buluşma, Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğü ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nün iş birliğiyle “100 Yılın Genç 100’ü ile Sinemada Cumhuriyet” etkinliği çerçevesinde yapıldı.

28 Ekim 1923’te yaşananları özgün senaryosuyla ve etkileyici sinematografisiyle anlatan “Son Akşam Yemeği” filmini, vizyona girdiği ilk gün şehit yakınları ve gazilerimiz izledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Sinema Genel Müdürü Erkin Yılmaz ve Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürü Şemsettin Yalçın ile ilgili genel müdürlüklerin yetkilileri de bu özel etkinlikte aileleri yalnız bırakmadı. Bu anlamlı buluşma, Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğü ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nün iş birliğiyle “100 Yılın Genç 100’ü ile Sinemada Cumhuriyet” etkinliği çerçevesinde yapıldı.

CineGenna Pictures Yönetim Kurulu Başkanı A. Selim Tuncer’in yapımcılığını üstlendiği ve Levent Onan’ın yönettiği “Son Akşam Yemeği” filmi, Cumhuriyetimizin 100. yılında 27 Ekim’de vizyona girdi.

Sıcak ve samimi hikayesiyle günümüzden bir asır önce Cumhuriyetimizin ilan edilmesine 24 saat kala yaşananları beyazperdeye taşıyan filmde Engin Şenkan, Azra Aksu, Onur Tuna, Pelin Akil, Necip Memili, Aslı Tandoğan, Cemal Hünal, Yasemin Baştan, Mustafa Kırantepe, Nehir Gökdemir, Tuba Daştan rol alıyor.