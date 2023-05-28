Son 3 günde kesintilerin sayısı 100’ü geçti

Bilecik’in Pazaryeri ilçesine bağlı köylerde 3 günden beri yaşanan kısa süreli elektrik kesintileri köyde yaşayan vatandaşları zor durumda bırakıyor.Sedat CEYLAN / BİLECİK (İGFA) - Pazaryeri'ne bağlı Gümüşdere köyü ve çevre köylerinde 3 günü aşkın süredir kısa süreli yaşanan elektrik kesintileri yüzünden vatandaşlar elektrikli cihazlarını çalıştıramaz hale gelirken, köylüler defalarca yaşanan kesintileri 186 Elektrik arıza servisine bildirse de sorun hala giderilebilmiş değil.

Köyde yaşanan elektrik kesintileri yüzünden bazı evlerin aydınlatma lambaları zarar görürken 1 vatandaşında bilgisayarı elektrik kesintisi yüzünden kullanılmaz hale geldi.

Defalarca 186 elektrik arıza servisine arıza kaydı bırakan köylüler müşteri temsilcisine arızanın sebebini sorarken, müşteri temsilcisinden arıza kaynağı hakkında bilgi alamadıklarını belirtti.