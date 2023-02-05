Sömestir tatiline zorunlu uzatma!

Son iki günde kar yağışı yurt genelinde bir çok şehirde etkisini artırırken, kar tatili haberleri de gelmeye başladı. Olumsuz hava şartları nedeniyle bir çok ilde sömestir tatili uzatıldı. İlk tatil haberleri 10 ilden geldi.ANKARA (İGFA) - Meteoroloji 25 il için kar ve fırtına uyarısı yaparken, yarıyıl tatili sonrasında yarın başlayacak olan eğitimde ikinci dönem özellikle doğu illerinde zorunlu kar tatili ile gecikmeli başlayacak.

İlk olarak 10 ilden olumsuz hava koşulları nedeniyle okulların yarın tatil edildiğine ilişkin açıklamalar geldi.

Muş ve Bingöl'de okullar 2 gün tatil edildi.

https://twitter.com/bingolvaliligi/status/1622201474708082689

Adıyaman, Sivas, Bitlis, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya ve Gaziantep illerinde birer gün eğitime ara verildi.

https://twitter.com/gul_davut/status/1622212450996174848