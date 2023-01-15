Sömestir için YHT'lere ek seferler

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, sömestir tatili nedeniyle artan talepleri karşılamak amacıyla Ankara-İstanbul, Ankara-Konya arasında ilave YHT seferleri koydu. Ek seferlerle toplam 7 bin 152 ilave yolcu kapasitesi sağlayacak.ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, bu yıl yarıyıl tatilinin 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında olacağı belirtildi.

TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğünün, yarıyıl tatili nedeniyle artan talepleri karşılamak amacıyla 21 ve 22 Ocak, 3 ve 4 Şubat tarihlerinde Ankara-İstanbul ve Ankara-Konya arasında ek YHT seferleri koyduğu bildirilen açıklamada, İlave seferler Ankara-İstanbul için, Ankara dan 10.15 te, İstanbuldan 17.10da, Ankara-Konya için ise Ankara dan 10.30da, Konya dan ise 13.10 da hareket edecektir denildi.

KONVANSİYONEL HATLARDA DA TALEP DOĞRULTUSUNDA KAPASİTE ARTIŞI YAPILACAK

Toplam 16 ek seferin yapılacağı vurgulanan açıklamada, 7 bin 152 ilave yolcu kapasitesi sağlanacağı duyuruldu. Açıklamada, Halen Ankara-İstanbul arasında karşılıklı olarak 24 seferle günde ortalama 12 bin 500 yolcu, Ankara-Konya ve Ankara-Konya Karaman arasında günde 14 sefer ortalama 5 bin 100 yolcu seyahat ediyor. Konvansiyonel hatlarda da gelen talep doğrultusunda kapasite artışı sağlanacaktır ifadeleri de yer aldı.