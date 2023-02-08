Somalı madencilere Manisa Büyükşehir'den ekipman desteği

Somalı madencilerin, çalışmalarını daha çabuk yaparak vatandaşlara daha hızlı ulaşmaları amacıyla Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından jeneratör, kırıcı, demir kesme makası, araç gereç ve ekipman desteğinde bulunuldu.MANİSA (İGFA) - Depremin yaşandığı ilk andan itibaren tüm imkanların seferber eden Manisa Büyükşehir Belediyesi, iş makinelerini ve personelleri bölgeye intikal ettirerek ilk andan itibaren afetzedelerin yanında yer aldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi afetten etkilenen bölgelere ulaştırdığı yardımların yanında, bölgeye desteğe giden yardım ekiplerinin de ihtiyaçlarını karşılayarak afetzedelere yardımlarını sürdürüyor.

Afet bölgesine hareket ederek, bölgede bulunan depremzedelere ve orada çalışmalarını sürdüren yardım ekiplerine gönüllü olarak destek verecek olan Somalı madencilere Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından istedikleri jeneratörler, araç gereç ve ekipmanlar teslim edildi.

Afet bölgesinde yardıma destek verecek olan Somalı madencilere Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından 6 adet 3000 watt jeneratör, 1500-2500 ve 3000 wattlık 7 adet kırıcı, 3 adet demir kesme makası ve 3 adet 1750 kırıcı, 7 adet 20 metrelik ara kablo, 2 koli eldiven ile çalışmalarını kolaylaştıracak birçok ekipman desteğinde bulundu.