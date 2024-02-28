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Soma ÇKSM Törenle Açıldı

GÜNDEM 28.02.2024, 15:38
Soma ÇKSM Törenle Açıldı

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Soma’da yapımı gerçekleştirilen Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi, (ÇKSM) düzenlenen törenle açıldı. Çocuklar için projeler üretmeye devam edeceklerini vurgulayan Başkan Cengiz Ergün, “Çocuk Kültür ve Sanat Merkezlerimizden bugüne kadar 90 bin evladımız yararlandı. Amacımız, ailelerimizin çocuklarını güvenle bırakabileceği bir eğitim yuvası kazandırmak” ifadelerini kullandı. MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Soma’da 13 Eylül Parkı içerisinde yapımı gerçekleştirilen Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün de katıldığı törenle açıldı. Törene Cumhur İttifakı Soma Belediye Başkan Adayı Egemen Bülent Türkmen, MHP MYK Üyesi Ali Uçak, MHP İl Başkanı Cüneyt Tosuner, Ülkü Ocakları İl Başkanı Emirhan Sallıtepe, MHP İlçe Başkanı Metin Şahin, AK Parti İlçe Başkan Vekili Melih Akın, Ülkü Ocakları İlçe Başkanı Ahmet Ziya Şişman, MHP İlçe KAÇEP Suzan Süleymanoğlu ve AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Sümeyra Kara Baş katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan açılış programında daha sonra halk oyunları gösterisi sahnelendi. 

“90 BİN EVLADIMIZ ÇKSM’LERDEN YARARLANDI” Açılışta konuşan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, “3 dönemdir büyük onur ve gururla hizmet ettiğim güzel Manisa’mızda 1060 büyük projeyi hayata geçirdik. Projelerimizde çocuklarımızı, yaşlılarımızı, engelli hemşerilerimizi, kadınlarımızı da unutmadık. Çocuklarımız, geleceğimizin güvencesi. Onların mutluluğu ve huzuru en önemli önceliğimiz. Çocukların sağlıklı, mutlu ve donanımlı bireyler olarak yetişmeleri için her türlü imkânı sunmak hepimizin görevi. Bu düşünceden hareketle ilimiz genelinde 19 adet Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi inşa ettik. Bu Merkezlerimizde; 4-12 yaş arasındaki çocuklarımıza okul öncesi, matematik, İngilizce, resim, satranç, akıl ve zeka oyunları, hızlı okuma, drama, Türkçe, keman, gitar, bale, cimnastik, hafıza geliştirme, mental aritmetik ve halkoyunları branşlarında eğitimler veriliyor. Merkezlerimizden bugüne kadar yaklaşık 90 bin evladımız yararlandı. Bugün de bu güzide merkezimizi Somalı çocuklarımıza kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 13 Eylül Parkı’nda başlattığımız yenileme çalışmalarıyla birlikte, parkın içine Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi projemizi de hazırladık. 4 derslikli merkezimizde Somalı çocuklarımıza 15 branşta hizmet verecek bu güzel yuvamız, inşallah çocuklarımıza ve ailelerine faydalı olacaktır” dedi. 

ÇOCUKLAR İÇİN PROJELER ÜRETMEYE DEVAM EDECEĞİZ” Çocuklar için projeler üretmeye devam edeceklerini vurgulayan Başkan Cengiz Ergün, “Yeni dönemde Çocuk Kültür ve Sanat Merkezlerimizde eğitim güçlüğü çeken 4-12 yaş arasındaki özel çocuklarımızın da eğitim almasını sağlayacağız. Buradaki amacımız, ailelerimizin çocuklarını güvenle bırakabileceği bir eğitim yuvası kazandırmak. Bunun yanında çocuklarımıza okul öncesi kaliteli eğitim vermek için yeni bakımevi ve kreşler yapmayı hedefliyoruz. Burada da amacımız, ailelerimizin ekonomisine katkı sağlamak ve evlatlarımızı güven ve sevgi dolu bir ortamda geleceğe hazırlamaktır. Soma’mızda da hayata geçireceğimiz bu kreşlerimizin içerisinde; etkinlik sınıfları, spor ve dans stüdyoları, müzik, robotik kodlama, görsel sanat atölyeleri, yemekhane ve ortak alanlarda performans amfileri olacak” diye konuştu.  “ÇOCUKLARIMIZI VE BU ŞEHİRDE YAŞAYAN HERKESİ SEVİYORUZ” Başkan Cengiz Ergün, “Çocuklarımızı seviyoruz. Bu güzel şehirde yaşayan herkesi seviyoruz. Yeni dönemde de Allah’ın izniyle hem Egemen Bülent Türkmen Başkanım hem Büyükşehir olarak bizler, sizlere en güzel hizmetleri sunmaya devam edeceğiz. Cumhur İttifakımızın ortak gayesi de laf değil, hizmet üretmektir. Çok şükür biz hep proje ve hizmetlerimizle yanınızda olduk. Bu duygularla Çocuk Kültür ve Sanat Merkezimizin temel atma töreninin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bu merkezin Somalı çocuklarımızın ufuklarını genişletmesine, hayallerini gerçekleştirmesine ve geleceğe umutla bakmasına vesile olmasını yürekten temenni ediyorum” ifadelerini kullandı. Başkan Ergün’ün konuşmasının ardından Soma Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi dualarla açıldı. Çocuklarla da yakından ilgilenen Başkan Ergün, onlara top ve kırtasiye seti hediye etti. 

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