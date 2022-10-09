Solo Türk Mudanya semalarında Mütareke için prova uçuşu yaptı

11 Ekim Mudanya Mütarekesi'nin 100. yıldönümü kutlamaları kapsamında Bursa'nın Mudanya ilçesinde gösteri uçuşu yapacak olan Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi Solo Türk, ilçe semalarında prova uçuşu yaptı.BURSA (İGFA) - Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi ekibi Solo Türk, Mudanya Mütarekesi’nin 100'üncü yıldönümü etkinlikleri kapsamında Bursa'da Mudanya semalarında gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Solo Türk'ün sosyal medya hesaabından yaptığı paylaşımda, 11 Ekim Salı günü Mudanya'da gerçekleştirilecek gösteri uçuşu için "Saat 17.30'da Mudanya Sahil (Belediye önü)'ne tüm halkımız davetlidir" denildi.

https://twitter.com/soloturk/status/1578697536893616128