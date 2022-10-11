Solo Türk Mudanya semalarında

Türk Hava Kuvvetleri’nin akrobasi ekibi Solo Türk, Bursa’nın Mudanya ilçesi semalarında Mudanya Mütarekesi’nin 100. Yılı dolayısıyla özel gösteri uçuşu gerçekleştirdi.BURSA (İGFA) - Heyecan ve gurur kaynağımız Solo Türk, Bursa’nın Mudanya ilçesinde nefes kesen bir gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Mudanya Mütarekesi’nin 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Solo Türk pilotu Binbaşı Emre Mert’in F-16 jetiyle yaptığı gösteri nefes kesti. Mudanya semalarındaki aksiyon dolu hareketlerle göğüs kabartan ekibin gösterisi, yaklaşık yarım saat sürdü.

Gösterileri izlemek üzere ilçeye akın eden Bursalılar, bir yandan ilçede kordon boyunda kurulan platform aracılığıyla heyecana ortak olurken, bazıları da o anları cep telefonlarıyla kaydetti.