Solo Türk Manisa'nın kurtuluşunda havalanacak

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı dolayısıyla düzenlenecek olan etkinliklere tüm Manisalıları davet etti.MANİSA (İGFA) - Manisa’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı, tüm yurtta olduğu gibi, Manisa’da da bir dizi etkinlikle kutlanacak.

8 Eylül Perşembe günü, saat 09.30’da Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan Atatürk ve Milli Egemenlik Anıtı’na çelenklerin sunulmasıyla başlayacak program, 11.00’de Fatih Sergi Salonu’nda Manisa’nın Yüzü Fotoğraf Sergisi’nin açılışı, 14.00’de Kültür Merkezi Lale Salonu’nda Gördesli Makbule tiyatro gösterisiyle devam edecek. Saat 18.30’da Cumhuriyet Meydanı’nda Mehter takımı ve halk oyunları gösterisinin gerçekleşeceği kurtuluş coşkusu, 19.00’da gerçekleştirilecek Solo Türk gösterisiyle zirve yapacak.

Saatler 20.30’u gösterdiğinde ise, Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Fener Alayı düzenlenecek.

Sultan Camii önünden başlayacak olan kortej, Cumhuriyet Meydanı’nda noktalanacak. Saat 21.00’de Cumhuriyet Meydanı’nda arabesk müziğin güçlü sesi İbrahim Tatlıses sahne alacak.

Kurtuluş coşkusunu Manisa’da en üst seviyede yaşayacaklarını ifade eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, “Manisa’mızın düşman işgalinden kurtuluşunun 100’üncü yılı vesilesiyle şehrimizi bayram yerine çevirmek için tüm hemşehrilerimizi etkinliklerimize davet ediyorum. Kurtuluş günü etkinliklerimiz kapsamında sabah 9.30’da çelenk sunumuyla başlayacak program, akşam 20.30’da düzenleyeceğimiz Fener Alayı ve İbrahim Tatlıses konseriyle noktalanacak. Düzenlenecek etkinliklere hemşehrilerimizin de katılımıyla kurtuluş coşkumuzu katlayacağız. Bu vesileyle Manisa’mızın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılını kutluyor, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehitlerimizi saygıyla anıyorum” dedi.