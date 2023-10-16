Sokak sağlıklaştırmada son etap sürüyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik ile birlikte 3.etap 2.kısım sokak sağlıklaştırma çalışmaları yapılan Kuyumcular Çarşısında incelemelerde bulundu.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Şehzadeler Belediyesi işbirliğinde gerçekleştirilen, Kuyumcular Çarşısı’ndaki sokak sağlıklaştırma çalışmaları sürüyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu da, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya ve teknik ekiplerle birlikte ilçenin tarihi çarşısında yapılan çalışmaları inceledi.

TARİHİ ÇARŞI GÜZELLEŞİYOR, DEĞERİNE DEĞER KATIYOR

İncelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, “Şehzadeler’imiz için son derece önemli bir proje. Şehzadeler ilçemiz bilindiği gibi tarihi bir şehir, kadim bir şehir. Dolayısıyla da bu kadar kültürel varlıkların bulunduğu bir şehrin, turizminin daha da canlandırılması gerekiyor. Buranın vatandaşa cazip hale gelmesi lazım. Bu bağlamda daha önce Manisa Belediyesi zamanında başlayan, Manisa Büyükşehir Belediyesi ile devam eden sokak sağlıklaştırma çalışmaları yapıldı. Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün ile geçtiğimiz yıllarda bir araya gelmiş ve protokol imzalamıştık. Son kalan kısımdayız. 3.etabın 1.kısmının ihalesi daha önce yapıldı. Büyükşehir Belediyemizle birlikte sokak sağlıklaştırma çalışmalarını tamamladık ve gerçekten de çok güzelleşti. Çarşımız daha da bir değerlenmiş oldu. Şimdi de 3.etap 2.kısmının ihalesi gerçekleştirildi. Genel Sekreter Yardımcımız Ali Öztozlu, Fen İşleri Daire Başkanımız Uğur Topkaya ve Şehzadeler Belediyemiz’den ilgili arkadaşlarımızla çalışmaları inceliyoruz. Çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor. Burada da yaklaşık 100 tane iş yeri sokak sağlıklaştırma kapsamında yenilenecek. Çatılarından dış cephe sıvalarına, elektrik tesisatlarına, doğramalarına, saçaklarına kadar vatandaşlarımızdan bir bedel alınmadan şehrimizin tarihi çarşısını güzelleştirmek, değerine değer katmak için yapılan bir çalışma. Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün başta olmak üzere katkıda bulunan emek sarf eden herkese çok teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediyesi ve Şehzadeler Belediyesi işbirliği ile ilçemizi daha da güzelleştirmek için çalışmaya devam ettiğimizi ifade ediyor, öncelikle buradaki işyeri sahibi kardeşlerimiz olmak üzere, tüm hemşehrilerimize, Şehzadelerimize, sokak sağlıklaştırma çalışmalarımız hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.